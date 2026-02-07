Madaxweyne Xasan Sheekh oo Kulamo ka Wada Dooxa Qatar
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa si rasmi ah u bilaabay kulamo diblomaasiyadeed oo uu la yeelanayo madaxda sare ee dalka Qatar, kadib markii si diirran loogu soo dhoweeyay magaalada Dooxa.
Safarkan shaqo ee Madaxweynuhu ku joogo dalka Qatar ayaa salka ku haya xoojinta xiriirka faca weyn ee ka dhexeeya labada dal, isaga oo madaxda dalkaas kala hadli doona sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga istiraatiijiyadeed ee dhinacyada amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo taageerada siyaasadeed.
Inta ay socdaan kulamadani, Madaxweynuhu wuxuu xoogga saarayaa sidii dowladda Qatar ay door muhiim ah uga qaadan lahayd dadaallada lagu xasilinayo dalka iyo dibudhiska ciidanka qaranka, iyadoo dhanka kalana laga wada hadlayo fursadaha maalgashi ee ka bannaan Soomaaliya.
Booqashadan ayaa qeyb ka ah qorshaha ballaaran ee dowladda Soomaaliya ay ku raadinayso taageero caalami ah oo lagu xoojinayo madaxbannaanida iyo midnimada dalka, iyadoo la raacayo mabaadi’da is-ixtiraamka iyo ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed ee fagaarayaasha caalamka.