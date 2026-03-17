AAYATULLAAHI CALI KHAMEENII: HOGGAAMIYIHII QAABEEYAY IIRAANTA KEENADIIDKA AH
Hordhac Kooban
Maqaalkan oo asalkiisa lagu qoray luuqadda Ingiriiska, ciwaankiisuna yahay “Ayatollah Ali Khamenei: The Leader Who Shaped Iran’s Defiance“, waa mid si qotadheer isu dultaagaya mid ka mid ah shakhsiyadaha ugu saamaynta badan siyaasadda casriga ah ee Bariga Dhexe. Qormadani waxaa qalinka u qaadatay Virginia Pietromarchi, oo ah suxufiyad madaxbannaan oo u dhalatay dalka Talyaaniga, balse ku takhasustay cilmiga daraasaadka Iiraaniyiinta (Iranian Studies), iyada oo kaga soo baxday jaamacadda caanka ah ee School of Oriental and African Studies (SOAS) ee magaalada London.
Maqaalkan oo lagu baahiyay mareegta caalamiga ah ee Aljazeera taariikhdu marka ay ahayd 28dii Febraayo, 2026, ma ahan oo kaliya warbixin kooban, waa se dikumenti qoraal ah oo lagu falanqaynayo lixdan sano oo taariikh ah. Waxay qormadu ka soo bilaabanaysaa dhalashadii Ayatollah Ali Khamenei, halgankiisii qarsoonaa ee kahor kacaankii 1979kii, illaa laga soo gaaro xilligan oo uu yahay udubdhexaadka iyo go’aangaaraha ugu sarreeya ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah, isaga oo ka hooseeya carrada oo dhintay.
Anigoo ka duulaya muhiimadda maqaalkan, waxaan halkan idiinku soo gudbinayaa sookoobid ballaaran oo aan marnaba ka tagayn nuxurka rasmiga ah iyo xogaha muhiimka ah ee uu artikalkan xambaarsan yahay. Waxaan isku dayi doonaa inaan si kooban u soo bandhigo isbeddelladii waaweynaa ee uu hoggaamiyahani dalkiisa u horseeday, sida uu ula tacaalay cadaadiska caalamiga ah, iyo qaabka uu u dhisay nidaam ku dhisan “iskacaabbin” iyo “keenadiidnimo”.
Mucda Maqaalka
Ayatollah Ali Khamenei, oo ahaa hoggaamiyihii sare ee Iiraan muddo ka badan soddon sano, ayaa lagu dilay da’da 86 jir, ka dib markii weerar dhanka cirka ah oo ay iska kaashadeen Maraykanka iyo Israa’iil la la beegsaday xafiiskiisa ku yaalla caasimadda Iiraan ee Tehran taariikhdu marka ay ahayd Sabti, 28 February, 2026. Dilkiisa, oo ay xaqiijiyeen warbaahinta dawladda Iiraan iyo Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, waxay soo afjartay nolosha hoggaamiyihii ugu waqtiga dheeraa ee dalkaas ka jiray tan iyo Kacaankii 1979kii. Trump ayaa sheegay in hoggaamiyuhu uu ka baxsan waayay dabagalka casriga ah ee sirdoonka Maraykanka, halka warbaahinta Iiraanna ay sheegtay inay weerarkaas ku shahiideen isaga, qaar ka mida ehelkiisa iyo dhawr ka mid ah saraakiisha kacaanka.
Hoggaamiyahan oo dhashay sanadkii 1939kii, waxa uu ahaa shakhsiyad muhiim u ah kacdoonkii looga horjeeday boqortooyadii dalkaas kahor kacaankii Islaamiga ahaa. Khamenei waxa uu talada dalka la wareegay June 1989kii kadib dhimashadii Ayatollah Khomeini, isaga oo markii hore noqday Madaxweynaha Iiraan intii u dhexaysay 1981 ilaa 1989kii, xilligaas oo dalku ku jiray dagaal dhiig badan ku daatay oo la la galay dalka Ciraaq. Waaya-aragnimadiisii dagaalka iyo duruufihii adkaa ee xilligaas ka dhashay ayaa ku beeray kalsoonidarro weyn oo uu u qaaday reer Galbeedka, taas oo horseedday inuu qaato istiraatiijiyadda ah in Iiraan ay had iyo jeer ku jirto xaalad keeblayuurar ah, si ay u badbaadiso jiritaankeeda iyo qarannimadeeda.
Intii uu xilka hayay, Khamenei waxa uu ahaa maskaxdii ka dambaysay dhismaha cududda milatari iyo tan gaarka ah ee ay Iiraan maanta leedahay, isagoo hirgeliyay istiraatiijiyadda ah in loollanka iyo dagaalka lagula jiro cadawga lagaga hortago meel ka baxsan xuduudaha dalka Iiraan (Forward Defence), si uu uga hortago hanjabaadaha shisheeye. Waxa uu xoogga saaray dhisidda Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) oo noqday hay’ad awood badan oo gacanta ku haysa siyaasadda, amniga, iyo dhaqaalaha dalka. Sidoo kale, waxa uu kor u qaaday aragtida “Iskufilnaansho Dhaqaale” (Resistance Economy), si dalku isku kifaaco marka uu wajahayo cunaqabataynada adag, isagoo mar walba shaki weyn ka qabay in la la macaamilo reer Galbeedka.
Xukunkiisu waxa uu wajahay caqabado adag oo ka dhashay kacdoono gudaha ah, oo ay kamid ahaayeen dibadbaxyadii sannadkii 2009kii ee ka dhashay doorashadii lagu muransanaa iyo kacdoonkii haweenka ee 2022dii. Mid kamid ah caqabadihii ugu weynaa ee uu wajahay waxay ahayd bishii Janaayo 2026, markii dibadbaxyo ka dhashay dhibaatada dhaqaale ay isku beddeleen kacdoono qaran oo lagu dalbanayo in nidaamka la beddelo. Iska horimaadyadii xilligaas dhacay ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu rabshadda badnaa tan iyo markii uu kacaanku billowday sannadkii 1979kii, taas oo muujisay kala fogaanshaha u dhexeeya hoggaanka iyo jiilka cusub.
Haddaba, dhaleeceeyayaasha ayaa u arkayay Khamenei inuu ahaa hoggaamiye ka fog dareenka barbaarta Iiraaniyiinta ah ee doonayay isbeddel iyo isdhexgal bulshada Galbeedka, halkii ay ku jiri lahaayeen keeblayuurar iyo dagaal joogto ah. Khubarrada arrimaha Iiraan ee u janjeera aragtida galbeedka ayaa aaminsan in shacabka Iiraan ay bixiyeen qiime aad u sarreeya oo madaxbannaani lagu doonayay, taas oo keentay in dad badani ay lumiyaan kalsoonidii ay ku qabeen hoggaanka nidaamka. Geeridiisa waxay calaamad u noqon kartaa dhammaadka xilli dheer oo iskacaabbin iyo loollan ku dhisnaa, iyadoo Iiraan ay hadda u muuqato mid taagan isgoys taariikhi ah oo laga dhursugayo jihada ay lugta saari doonto.
Barbaarintii iyo Billowgii Halganka Khamenei
Ayatollah Ali Khamenei waxa uu dhashay 19, April, 1939kii, isagoo ku dhashay magaalada Mashhad oo ku taalla waqooyi-bari dalka Iiraan. Isaga oo ka soo jeeda qoys diineed, aabbihiis waxa uu ahaa hoggaamiye Muslin ah oo caan ah, halka hooyadiisa, Khadijeh Mirdamadi, ay ahayd qof aad u jecel akhriska Qur’aanka iyo suugaanta, taas oo ku dhex abuurtay Khamenei jacaylka qotadadheer ee uu u qabo gabayada iyo qoraalka. Khamenei waxa uu aqoontiisa diineed billaabay isaga oo afar jir ah, isagoo markii danbe u gudbay dugsiyada sare ee cilmiga diinta, halkaas oo uu wax ka bartay culimo waaweyn oo xilligaas caan ahaa.
Markii uu u wareegay magaalooyinka Najaf iyo Qom si uu u sii wato waxbarashadiisa sare, Khamenei waxa uu xiriir dhow la sameeyay Ayatollah Khomeini (1902-1989), oo ahaa shakhsiyad dhiirigelin u ahayd ardayda diinta barato ee ka soo horjeeday nidaamkii boqortooyada ee Iiraan xukumaysay, Pahlavi Dynasty (1925–1979) ee uu boqorkeedu markaa ahaa Shah Mohammad Reza Pahlavi. Muddadii uu ku jiray waxbarashada, Khamenei waxa uu billaabay inuu bixiyo casharro ku saabsan qaanuunka Islaamka, taas oo u sahashay inuu saamayn ku yeesho arday badan oo dhalinyaro ah oo ka niyad-jabay maammulkii boqortooyada ee xilligaas ka jiray Iiraan. Nidaamkaas oo awooddiisa lagu soo celiyay afgambi ay soo abaabuleen sirdoonka Maraykanka iyo Ingiriiska (CIA iyo MI6) sannadkii 1953kii, waxa uu u muuqday mid ka fog doonista iyo dareenka dadka Iiraaniyiinta ah.
Halgankiisii siyaasadeed waxa uu ka dhigay mid bartilmaameed u noqday booliskii sirta ahaa ee ay lahayd nidaamkii boqortooyada Sâzmân-e Ettelâ’ât va Amniyyat-e Kešvar (SAVAK), kuwaas oo dhawr jeer xiray, kuna xukumay musaafurin kadib markii uu ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah boqortooyada. In kasta oo uu wajahay cadaadis adag iyo xarig, haddana Khamenei kama quusan hadafkiisii, isagoo ugu dambayn dib ugu soo laabtay fagaarayaasha si uu door muhiim ah uga qaato dibadbaxyadii waaweynaa ee sannadkii 1978kii. Kacdoonadaas ayaa horseeday in gebi ahaanba la soo afjaro xukunkii boqortooyada Pahlavi Dynasty ee 54 sano jirsatay, taas oo dhabbaha u xaaqday in la yagleelo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ee hadda maraysa 47 sano jir.
Khamenei: Hoggaamiyaha Sare ee Kacaanka
Ka dib markii meesha laga saaray nidaamkii boqortooyada, Ali Khamenei waxa uu noqday tiir muhiim u ah dhismaha dawladda cusub ee Iiraan, isagoo soo qabtay xilal sarsare oo ay kamid yihiin Wasiirka Gaashaandhigga iyo kormeeraha guud ee Ciidanka Ilaalada Kacaanka (IRGC). Sannadkii 1981dii waxa uu ahaa mid isbeddel weyn u horseeday nolosha Khamenei; bisha marka ay ahayd 27, June waxa uu ku waayay adeegsiga gacantiisa midig kadib markii uu ka badbaaday iskuday khaarijin ah oo ay soo abaabushay kooxda mucaaradka ah ee Mujahideen-e Khalq (1965-2026). Isla sannadkaas, 13kii Oktoobar, waxa uu ku guulaystay doorashada madaxtinnimada, isagoo noqday wadaadkii ugu horreeyay ee dalkaas madaxweyne ka noqda.
03, June 1989kii, geeridii Ayatollah Khomeini waxay dhabaha u xaaqday in maalin ka dib Khamenei loo magacaabo Hoggaamiyaha Sare ee kacaanka. Magacaabistiisu waxay ku timid go’aan ka soo baxay gole loo xilsaaray dib-u-eegista distoorka, kuwaas oo dabciyay shuruudihii aqooneed ee xilkaas looga baahnaa, maadaama Khamenei uusan markaas haysan darajada sare ee diimeed ee loo yaqaan “hojatoleslam“. Inkasta oo uu markii hore yiri: “Ma aaminsani inaan u qalmo booskan,” haddana hoggaankiisu ma noqon mid kursiga ku fadhiya uun, balse waxa uu noqday mid awood dhab ah xambaarsan oo qaabeeyay Iiraanta maanta muuqata.
Muddadiisii hore ee hoggaanka, Khamenei waxa uu xoogga saaray dibudhiska dalka oo ay burburiyeen siddeed sano oo dagaal ah, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan hal milyan oo qof. Khubarradu waxay aaminsan yihiin in dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan (1980-1988) uu ahaa kii qaabeeyay aragtidiisa ku aaddan amniga iyo siyaasadda dibadda, isagoo xoogga saaray dhismaha cudud milatari oo loogu talagalay iskacaabbin joogto ah. Xilligii uu madaxweynaha ahaa, Khamenei waxa uu si joogto ah u booqan jiray furimaha hore ee dagaalka, taas oo uu ku kasbaday daacadnimada Ciidanka Ilaalada Kacaanka (IRGC) iyo faham dhab ah oo ku saabsan xaaladda dagaalka.
Markii ay soo baxeen dhaqdhaqaaqyada isbeddeldoonka ah ee 1990meeyadii, Khamenei waxa uu dareemay khatar ka dhalatay dareenka dadka doonayay in Iiraan ay caalamka dib ugu biirto. Si uu u xaqiijiyo jiritaanka nidaamka, waxa uu maalgelin badan geliyay waxbarashada iyo tababbarka jiilalka cusub ee gudaha nidaamka. Waxa uu Ciidanka Ilaalada Kacaanka (IRGC) siiyay awood ballaaran oo ay ku dhistaan shabakado ganacsi oo ay ku maamulaan dhaqaalaha dalka, halka uu ciidanka Basijna ka dhigay cudud u diyaarsan inay ilaaliyaan oo u dhintaan nidaamka kacaanka.
Haddaba, xoogga iyo daacadnimada ciidamadaas ayaa loo adeegsaday xakamaynta dibadbaxyadii waaweynaa ee ka dhashay doorashadii 2009kii, taas oo loo aqoonsaday loollankii ugu adkaa ee Khamenei wajahay. Boqollaal kun oo qof oo ka mid ahaa “Dhaqdhaqaaqa Cagaaran” ayaa fagaarayaasha isugu soo baxay iyaga oo ka soo horjeeda natiijada doorashada, balse Khamenei waxa uu taageeray guusha Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) oo markiisii labaad madaxweyne noqday. Hoggaanka Iiraan ayaa ku eedeeyay dalalka reer Galbeedka inay hurinayeen rabshadahaas, isagoo sheegay in shacabka Iiraan ay tallaabo adag ka qaadi doonaan cid kasta oo damac xun ka leh dalkooda.
Istiraatiijiyadda Keeblayuurarka
Ayatollah Ali Khamenei waxa uu ahaa hoggaamiye ku sifoobay maxaa markaas kuu shaqayn kara? (Pragmatist), isagoo aaminsanaa in loollanka lagula jiro reer Galbeedka loo adeegsan karo xeelado kaladuwan oo isugu jira iskacaabbis iyo wadahadal haddii ay lagamamaarmaan noqoto. Sannadkii 2015tii, xilli dalku uu ku jiray cunaqabatayn culus oo saamaysay dhaqaalaha, Khamenei waxa uu 14 July oggolaaday wadahadalladii horseeday heshiiskii caalamiga ahaa ee Nukliyeerka Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Aragtidiisu waxay ahayd mid ku dhisnayd “ku noolow xuduudka ay ku kala warqaataan nabadda iyo colaadda”, isagoo u arkayay heshiiskaas mid lagu xakamaynayo hubka balse aan marnaba ka dhignayn in xiriirku caadi ku soo laabtay.
Si kastaba ha ahaatee, rajooyinkii heshiiskaas ayaa meesha ka baxay markii madaxweyne Donald Trump uu ka baxay 8, May, 2018dii, taas oo ku qasabtay Khamenei inuu ku laabto mawqif adag oo ka dhan ah wadahadallada Maraykanka. Muddadaas wixii ka danbeeyay, Iiraan waxay dib u billaabatay kobcinta Yuraaniyamka oo gaartay heerar sare, in kasta oo Khamenei uu hore u soosaaray fadwo diidaysa soosaarista hubka Nukliyeerka. Isbeddelkan ayaa muujiyay wejiga adag ee nidaamka marka uu dareemo in ballamihii laga baxay, isagoo xoogga saaray in madaxbannaanida dalka aysan gorgortan geli karin.
Cadaadiska dhaqaale iyo sicir-bararka ayaa dhaliyay dibadbaxyo waaweyn sannadkii 2019-kii kadib markii dawladdu ay kordhisay qiimaha shidaalka, kuwaas oo looga jawaabay awood milatari oo keentay dhimasho badan. Khamenei waxa uu ku sifeeyay dibadbaxayaashaas inay ahaayeen “kuwa dhibwadayaal ah” oo ay soo kiciyeen cadawga dibadda iyo xoogagga ka horjeeda kacaanka. Xaaladdan ayaa sii kordhisay kala fogaanshaha u dhexeeya shacabka dareemaya culeyska dhaqaale iyo hoggaanka oo mudnaanta siinaya jiritaanka nidaamka.
Isbedbeddelka gudaha iyo go’doonka caalamiga ah ayaa horseeday in Ebrahim Raisi, oo ahaa saaxiib dhow oo Khamenei ah, uu ku guulaysto doorashadii madaxtinnimada. Intii lagu jiray muddadaas, Khamenei waxa uu dhiirigeliyay “iskufilnaansho dhaqaale” isagoo ganacsiga u weeciyay dhanka Bari (Eeshiya), si uu uga gudbo xannibaadaha reer Galbeedka. In kasta oo istiraatiijiyaddan loogu talagalay iskutashi gudaha ah, haddana ma aysan dhalin natiijooyin wax-ku-ool ah oo laga dareemay miiska dadka caadiga ah, taas oo sii kordhisay xiisadda bulshada dhexdeeda.
September, 2022dii, Iiraan waxaa gilgilay dibadbaxyo ruxay nidaamka oo ka dhashay gabadhii kurdida ahayd ee 22 jirta ahayd ee ku dhimatay gacanta booliska, Mahsa Amini, taas oo Khamenei saartay cadaadis xooggan oo ku aaddan xayiraadaha bulshada iyo habdhaqanka ciidanka. In kasta oo caalamku canbaareeyay habka loo xalliyay kacdoonkaas, Khamenei waxa uu arrintaas u arkayay mid la xiriirta amniga qaranka iyo faragelin dibadda ah. Isaga oo difaacaya go’aamadiisa, waxa uu caddeeyay in loollanku uusan ku saabsanayn xijaab ama shakhsi, balse uu yahay mid ku qotoma madaxbannaanida, xoogga, iyo iskacaabbinta Jamhuuriyadda Islaamiga ah.
Xulafada Iskacaabbinta
Si uu Khamenei u xaqiijiyo madaxbannaanida Iiraan, cadawgeedana uu kula dagaallamo meel ka baxsan xuduudaha dalka, waxa uu dhisay isbahaysi iyo gaashaan loo yaqaan “Mixwar”, kuwaas oo isku xirayay kooxo hubaysan oo gobolka ka jira sida Xisbullaah (Lubnaan/Suuriya), Xamaas (Falastiin), Xuutiyiinta (Yemen) iyo Xashdiyiinta (Ciraaq). Naqshadeeyaha istiraatiijiyaddan waxa uu ahaa Jeneraal Qassem Soleimani (1957-2020), oo ahaa hoggaamiyihii ciidanka Quds, kaas oo Maraykanku dilay 03, January, 2020kii. Isbahaysigan waxa uu ahaa difaaca hore ee Iiraan ay kaga hortagaysay gardarro kasta oo kaga timaada dhanka Israa’iil iyo Maraykanka, balse qaabdhismeedkaas ayaa billaabay inuu dhaawac weyn gaaro ka dib markii la dilay Qassem Soleimani.
Israa’iil waxay fursad u heshay inay wiiqdo saaxiibadii ugu dhowaa ee Iiraan, iyadoo dishay hoggaamiyayaal badan oo ay ka mid yihiin Xasan Nasrallaah (1960-2024), halka nidaamkii Bashar al-Assad ee Suuriya la riday bishii Diseembar 2024. Burburka nidaamka Suuriya waxa uu gooyay dhabbihii saadka ee Iiraan u mari jiray Lubnaan, taas oo daciifisay cududdii Iiraan ee gobolka. Iyadoo laga faa’iidaysanayo daciifnimadaas, ciidanka Israa’iil waxay 13kii Juun, 2025 weerar toos ah ku qaadeen gudaha Iiraan, iyagoo beegsaday xarumihii Nukliyeerka iyo saynisyahannadii ugu sarreeyay, taas oo dhalisay dagaal laba toddobaad socday oo Maraykankuna uu qayb ka ahaa.
Inkasta oo Khamenei uu muujiyay adkaysi, isagoo yiri: “Shacabka Iiraan weligood isma dhiibi doonaan”, haddana dalku waxa uu galay xaalad go’doon iyo dhaqaala-burbur ah. Cunaqabatayntii saarnayd ayaa keentay in lacagtu dhumiso qiimihii, taas oo dabayaaqadii sannadka dhalisay dibadbaxyo dhiig badan ku daatay oo lagu dalbanayay in nidaamka la beddelo. Maammulka Iiraan ayaa lagu eedeeyay inay dileen kumannaan qof, si ay u xakameeyaan kacdoonkaas, taas oo muujisay in nidaamku uu wajahayo culayskii ugu xoogganaa ee abid soo mara gudaha iyo dibeddaba.
Ismariwaaga dhanka Nukliyeerka ayaa sii xoogaystay kadib markii wadahadalladii ka socday Imaaraadka iyo Jineefa ay fashilmeen, maadaama Maraykanku uu dalbaday in Iiraan ay gabi ahaanba baabi’iso hubkeeda gantaallada iyo taageerada kooxaha gobolka. Iiraan waxay muujisay dabacsanaan xagga kobcinta Yuraaniyamka, balse waxay diidmo qayaxan ka istaagtay inay ka tanaasusho gantaallada iyo xulafadeeda, kuwaas oo ay u aragto lafdhabarta nidaamkeeda. Isla xilligaas, Maraykanka ayaa gobolka keenay cududdii milatari ee ugu weynayd tan iyo dagaalkii Ciraaq ee 2003, isagoo isu diyaarinaya iska horimaad kamadanbays ah.
Ugu danbayn, 28dii Febraayo 2026, Madaxweyne Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay hawlgal milatari oo ballaaran oo ka dhan ah Iiraan, isagoo si cad u sheegay inuu doonayo inuu beddelo nidaamka ka jira dalkaas. Trump waxa uu farriin u diray shacabka Iiraan isagoo yiri: “Waqtigii xorriyaddiinnu waa dhowdahay,” wuxuuna ku dhiirrigeliyay inay la wareegaan dawladda marka hawlgalku dhammaado. Tallaabadan ayaa Iiraan dhigtay meel halis ah, iyadoo hoggaamiyihii sare ee kacaanka, Khamenei la dilay, isla markaasna nidaamkii uu qaabeeyaha ka ahaana uu hadda wajahayo tijaabadii ugu adkayd ee ay abid galaan tan iyo markii uu kacaanka dhashay 07 January, 1979kii.
Aw Dacar
Saxafi wax ka qora arrimaha bulshada, amniga iyo dawladdhiska.