Wareysi: Dad Dil iyo Dhaawac Loogu Geystay Deegaanka Bariire

Dadka ku nool deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada hoose ayaa cabasho ka muujiyay ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka gaar ahaan kuwa Gorgor, waxaana cabashadooda ay ku aadan tahay dil la sheegay in ciidamadu u geysteen laba qof oo kamid ah dadka deegaanka, kuwaas oo ciidanka Gorgor ay toogteen, xilli ay ka yimaadeen Beeraha oo ay jireen.

Qof kamid ah ehelada dadka la dilay oo la hadlay Goobjoog News ayaa sheegay in ciidamadu ay ku hayaan dadka deegaan tacadiyo isagoo xusay in maanta ciidanku dileen laba ruux, halka ay dhaawac u geysteen qof kale, waxaana uu sheegay in coobaha caafimaad ay aad u liitaan deegaanka, iyagoo baaq u diray madaxweynahaJamhuuriyadda mudane Xasan Shiikh.

Qofka deegaanka ee la hadlay Goobjoog News ayaa xusay in laba ruux ee la dilay wiilal, isaga oo intaas raaciyay in lagu yiri waxaa ay ahaayeen Shabaab, kadibna ciidanku ay meel fariisiyeen kadibna ay toogteen, waxaana uu dhanka kale uu raaciyey in qof dumar ah oo Eedo u ah sidoo kale ay ciidanku dhaawaceen rasaas ay fureen, iayadoo lagu dabiibayo xarun caafimaad.

