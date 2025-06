Mareykanka oo soo jeediyay in dadka falastiiniyiinta ah loo raadiyo dhul kale

Mareykanka ayaa sheegay in aanu oggolayn qorshaha lagu doonayo in falastiiniyiinta loogu dhiso dowlad madax-bannaan, asagoo sheegay in haddii la doonayo in arrintaas ay mira-dhal noqato ay qasab tahay in dalalka Muslimiinta falastiiniyiinta dhul laga siiyo, ka dibna dowlad loogu sameeyo.

Safiirka Mareykanka u fadhiya Israa’iil Mike Huckabee ayaa sheegay in Washington aysan hadda si buuxda u taageersaneyn fikradda ah in la dhiso dowlad Falastiini ah, isagoo soo jeediyay in loo qoondeeyo dhul ku yaalla dal Muslim ah haddii ay dowlad dhisanayaan.

Mareykanka ayaa ah taageeraha ugu weyn ee Israa’iil oo muddo ku dhow labo sano duqeymo cirka iyo dhulka ah ku hayso dadka rayidka ah ee Marinka Qasa, taas oo sababatay dhimashada ku dhawaad 60 kun oo qof, halka guud ahaan dhismeyaashii deegaanku ay dhulka la sinmeen.