Dagaal culus oo ka dhex qarxay Thailand iyo Cambodia

Dagaal culus ayaa markale dib uga qarxay xadka ay isku hayaan dalalka Thailand iyo Cambodia, iyadoo labada dhinac ay is weydaarsadeen rasaas maalintii labaad oo xiriir ah, sida ay sheegeen masuuliyiinta labada waddan, waxayna wararku sheegayaan in in ka badan toban qof ay dhinteen, halka ku dhowaad 100,000 oo rayid ahna la daadgureeyay.

Xiisadda u dhaxeysa labada dal ee ku yaalla Koonfur-bari Aasiya ayaa cirka isku shareertay bilo ka hor, kaddib muran dhuleed oo ku saabsan xuduud dheer oo dhan 800-km , taasoo qayb ka mid ah lagu saleeyay xuduud uu horay u xukumi jiray gumeysigii Faransiiska ee Cambodia.

Aagga muranku ka taagan yahay wuxuu u dhow yahay goobo dhaxal-dhaqan iyo diimeed muhiim ah oo labada dal ay sheeganayaan, wuxuuna dagaalku bilowday waaberigii Jimcaha saacadu markay ahayd 4:30 subaxnimo, kadib markii ciidamada Cambodia ay rasaas fureen, iyagoo adeegsanayay hub culus iyo qoryaha fudud, sida uu u sheegay warbaahinta Col. Richa Sooksuwanon oo ah afhayeen ku xigeenka ciidamada Thailand.

Ciidamada Thailand waxay sheegeen in dagaalku uu ka socdo laba goobood oo ku yaal gobolka Ubon Ratchathani iyo hal goob oo ku taalla gobolka Surin, iyagoo uga digay shacabka inay ka fogaadaan meelahaasi, waxay sidoo kale sheegeen in laga soo riday roketyo culus dhanka Cambodia.

Ciidamada cirka ee Thailand ayaa duqeyn ku qaaday bartilmaameedyo ay sheegeen in ay yihiin xarumo milatari oo ku yaal gudaha Cambodia, iyagoo isticmaalaya diyaaradaha F-16, waxayna Labada dalba xiriir dhow la leeyihiin Shiinaha, ayadoo Mareykanka iyo Shiinuhuba ay ugu baaqeen labada dhinac in ay dagaalka joojiyaan.

Xiisadda militari ee u dhaxaysa Thailand iyo Cambodia waa mid soo jiitameysay muddo qarni ah, taasoo salka ku haysa muran dhuleed iyo muran taariikhi ah oo la xiriira goobo ku yaalla xuduudda , gaar ahaan goobta Preah Vihear, oo ah macbad qadiimi ah.