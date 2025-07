Canada oo Qorsheyneysa Inay Aqoonsato Dawladda Falastiin

Ra’iisul Wasaaraha Canada, Mark Carney, ayaa Arbacadii ku dhawaaqay in dalkiisu qorsheynayo inuu aqoonsado Dowladda Falastiin, inta uu socdo shirwaynaha Qaramada Midoobay ee bisha Sebtembar, iyadoo cadaadis dheeraad ah la saarayo Israa’iil, xilli gaajo baahsan ay ka jirto marinka Gaza.

Hadalkan ayaa ku soo aadaya ka dib markii Faransiisku sheegay toddobaadkii hore inuu aqoonsan doono Dowladda Falastiin, sidoo kale maalintii Salaasada ahayd ay Britain sheegtay in haddii dagaalka Gaza uusan istaagin marka la gaaro shirka Qaramada Midoobay ee Sebtembar, ay iyaduna aqoonsan doonto.

Ra’iisul Wasaare Carney wuxuu warbaahinta u sheegay in xaaladda dhabta ah ee dhulka Falastiin ka jirta, gaar ahaan gaajada ba’an ee dadka Gaza haysata, ay ka dhigan tahay in rajadii dhismaha dawlad Falastiini ah ay si toos ah ugu sii dhamaaneyso hortooda.

“Canada waxay cambaareyneysaa in dawladda Israel ay ogolaatay musiibo bani’aadamnimo iney ka dhacdo Gaza,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha dalka Canada, asagoo intaas ku daray in go’aanka Canada uu qeyb ahaan salka ku hayo ballanqaadyo isdaba joog ah oo uga yimid Maamulka Falastiin, oo matala Dowladda Falastiin ee Qaramada Midoobay la macaamisho, kuwaa soo sheegaya in ay dib u habeyn ku sameynayaan maamulka, isla markaana diyaar u yihiin in doorashooyin guud la qabto sanadka 2026, taasoo uu sheegay in ururka Xamaas uusan qeyb ka noqon doonin.

Go’aannadan ka yimid xulafada ugu dhow ee Israa’iil waxay muujinayaan carada sii kordheysa ee caalamiga ah oo ka dhanka ah xayiraadaha Israel saartay cunto iyo gargaar bani’aadamnimo ee la gaarsiinayay Gaza intii uu socday dagaalka ay kula jirto Xamaas.