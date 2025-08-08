Maxay ka dhigan tahay qabashada 189 baakad oo daroogo ah Garoonka Muqdisho?
Qabashada 189 baakad oo daroogo ah iyo kiniinno sharci-darro ah oo lagu soo dejiyay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho waa dhacdo muujinaysa dhowr arrimood oo muhiim ah oo ku saabsan ammaanka dalka, caafimaadka bulshada, iyo dagaalka ka dhanka ah ka ganacsiga maandooriyaha.
1. Caddeyn u ah in Soomaaliya ay weli bartilmaameed u tahay shabakadaha daroogada
Soo gelinta tiro intan la eg oo daroogo ah waxay muujinaysaa in shabakado caalami ah ama kuwo gudaha ah ay u arkaan Soomaaliya meel sahlan oo lagu soo galiyo maandooriye, laga yaabo in loo qaybiyo gudaha ama loo gudbiyo dalal kale oo gobolka ka tirsan. Tani waxay tusinaysaa baahida loo qabo in si joogto ah loo xoojiyo ilaalinta xuduudaha iyo baraha laga soo galo dalka.
2. Khatar caafimaad iyo bulsho
Daroogadu waxay leedahay saameyn ba’an oo caafimaad, gaar ahaan marka ay bulshada ku faafto si sharci-darro ah. Waxay keeni kartaa:
Dhibaatooyin caafimaad oo jireed iyo maskaxeed
Kordhinta dambiyada la xiriira isticmaalka iyo iibinta maandooriyaha
Halis ku timaadda jiilka da’da yar oo u nugul marin-habaabinta
Qaybta caafimaadka bulshada ayaa si gaar ah uga walaacsan, maadaama daroogadu aysan kaliya dhaawicin qofka isticmaala, balse ay saamayn ku yeelato qoysas iyo bulshada guud ahaan.
3. Dadaallada dowladdu wado
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud iyo hay’adaha amniga waxay muujiyeen in howlgalka lagu qabtay daroogadan uu ka mid yahay olole ballaaran oo lagu ciribtirayo ka ganacsiga maandooriyaha. Qabashadan waxay noqon kartaa fariin cad oo digniin ah oo loo dirayo kuwa isku daya inay dalka soo geliyaan maandooriye, iyadoo la tusayo in tallaabo sharci adag laga qaadi doono.
4. Baahida iskaashi heer qaran iyo caalami
Ka ganacsiga daroogadu waa shabakad isku xidhan oo ka shaqaysa xuduudaha ka baxsan hal dal. Sidaa darteed, Soomaaliya waxay u baahan tahay:
Iskaashi ka dhexeeya hay’adaha gudaha sida ciidamada amniga iyo maxkamadaha
Wada-shaqeyn la leh hay’adaha caalamiga ah ee ka hortaga daroogada (sida INTERPOL iyo UNODC)
Adeegsiga qalab casri ah oo lagu baaro shixnadaha iyo rakaabka
5. Saameynta siyaasadeed iyo amni
Haddii dowladda ay si joogto ah u qabato shixnadaha daroogada, waxay kor u qaadaysaa kalsoonida shacabka iyo tan caalamka ee ku aaddan awoodda dowladnimo iyo ilaalinta xuduudaha. Laakiin haddii arrintan lagu guuldarreysto, waxay sii xoojin kartaa fikirka ah in dalka uu yahay meel uu dambigu si sahlan uga dhaco.