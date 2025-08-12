Ugu yaraan 40 qof oo ku geeriyooday weerar ay Fallaagada RSF Ku Qaaday Xero ay deganyihiin dad barakacayaal ahi
Sida ay sheegeen kooxaha xuquuqul insaanku Ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhimatay xerada barakacayaasha Abu Shouk oo ku taalla magaalada El-Fasher ee gobolka waqooyiga Daarfuur oo ka tirsan dalka Suudaan, ka dib markii ay halkaas weerar ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan fallaagada RSF.
Kooxda hubeysan rr RSF ayaa Isniintii weerar ku qaaday xero barakacayaal oo ay macaluul ba’an ka jirto, Kooxda Emergency Response Rooms ee ka howlgasha xerada Abu Shouk ayaana ku sheegtay qoraal ay Facebook soo dhigtay in ciidamada RSF oo dagaal kula jira militariga Suudaan ay gudaha u galeen qaybo ka mid ah xerada, iyagoo bartilmaameedsaday dadka ku jira guryahooda, waxayna Kooxdan ka shaqeysa gargaarka bani’aadannimo intaas ku dartay in ugu yaraan 19 qof ay ku dhaawacmeen weerarka.
Xerada Abu Shouk, oo hoy u ah qiyaastii 450,000 oo barakacayaal ah, ayaa marar badan weerarro la kulantay intii uu socday dagaalka, militariga Suudaan ayaana weli gacanta ku haya magaalada El-Fasher inkastoo ay RSF marar badan duqeysay.
Guddiyada Difaaca Shacabka ee El-Fasher ayaa sidoo kale xaqiijiyay weerarka, iyagoo ku tilmaamay mid muujinaya xadgudubyo foolxun oo lagula kacay dad aan waxba galabsan oo aan hubeysneyn.
Dhanka kale Jaamacadda Yale ee Mareykanka, qaybteeda arrimaha bini’aadantinimada daraasaysa ayaa shaacisay sawirro dayax-gacmeed oo muujinaya in ugu yaraan 40 gaadiid ah oo ku sugnaa xerada Isniintii, ayagoo Warbixintooda ku sheegey inay heleen muuqaallo iyo sawirro la sheegay inay muujinayaan ciidamada RSF oo rasaas ku furaya dad isku dayaya inay naftooda la baxsadaan.
Dagaalka sokeeye ee Suudaan ayaa qarxay bishii Abriil ee sanadkii 2023-kii, asagoo ka billowday caasimadda Khartuum, kadib xiisado soo jiitamayay oo u dhexeeyay RSF iyo ciidanka kale ee qalabka sida, waxaana dagaalkaas ku dhintay in ka badan 40,000 qof, halka ay ku barakeceen ilaa 12 milyan oo qof, malaayiin kalena waxay haatan wajahayaan xaalad nololeed oo halbeegga macaluusha gaarsiisan.