Maxay ka dhigan tahay Kala jabka Madasha Samatabixinta?
Madasha Samatabixinta oo ahayd urur mideeyay siyaasiyiin culus oo mucaarad ah, ayaa xalay wajahday kala jab muuqda kadib markii ay iska casileen xubno muhiim ah oo door weyn ku lahaa dhismaheeda iyo miisaanka siyaasadeed ee ay lahayd.
Xubnaha iscasilay waxaa kamid ah:
Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya
Shariif Xasan Sheekh Aadan, Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka iyo Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka
Dahir Maxamuud Geelle, Wasiirkii hore ee Warfaafinta
Xubnahan ayaa ku dhawaaqay iscasiladooda intii lagu guda jiray kulan ay yeesheen xubnaha Madasha Samatabixinta, waxayna shaaciyeen in ay ku howlan yihiin furashada xisbiyo siyaasadeed oo gaar ah.
Maxay ka dhigan tahay iscasiladani?
Kala jab siyaasadeed oo muuqda
Madashu waxay ahayd mid lagu tilmaamo inay tahay cod mideysan oo mucaarad ah oo ujeedkiisu ahaa ka-hor-tagga siyaasadda Villa Soomaaliya. Balse iscasilada siyaasiyiintan culus waxay ka dhigan tahay in codkii mucaaradka la dhageysan jiray uu si weyn u kala qeybsamay.
Xoogii mucaaradka oo daciifay
In xubno miisaan leh sida Ra’iisul Wasaare hore iyo laba Guddoomiye Baarlamaan hore ay baxaan, waxay ka dhigeysaa mucaaradka mid aan lahayn awood isku dhafan oo ku filan inay Villa Somalia ku wajaho si mideysan.
Fursad siyaasadeed oo cusub
Iscasiladani waxay u iftiimin kartaa xubnaha baxaya fursad ay ku dhistaan xisbiyo cusub oo la tartama kuwa jira, maadaama Guddiga Doorashooyinka uu shaaciyay in dib loo furay is diiwaan gelinta Axsaabta iyo codbixiyeyaasha muddo labo toddobaad ah.
Saameyn ku yeelan karta doorashooyinka
Haddii siyaasiyiinta baxday ay si degdeg ah u dhistaan xisbiyo, waxay ka dhigan tahay in tartanka siyaasadda Soomaaliya uu sii ballaaranayo, isla markaana mucaaradka laftiisu uu u kala jabayo kooxo badan oo aan isku aragti ahayn.
Maxaa mucaaradka uga haray?
Madasha Samatabixinta waxaa hadda ku haray hoggaamiyeyaal kale oo miisaan leh:
Ra’iisul Wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rooble
Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
Si kastaba ha ahaatee, awooddooda siyaasadeed ayaa hadda u muuqata mid liidata marka loo eego kala jabka dhacay.
Iscasilada siyaasiyiintan ayaa muujinaysa xaaladda jilicsan ee mucaaradka Soomaaliyeed iyo sida ay u adag tahay in si mideysan loo wajahdo dowladda dhexe. Waxay sidoo kale ka dhigan tahay in siyaasadda Soomaaliya ay mar kale gashay wajigii kala jabinta mucaaradka, halka dowladda federaalka ay ka heli karto fursad ay si fudud u wajaho mucaarad daciif ah oo aan lahayn hal mowqif mideysan.