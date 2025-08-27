Soomaaliya oo Ka Hortagtay Daroogooyin Halis ah: Maxay Ka Dhigan Tahay Qabashadii Sanadkan 2025?
Sanadkan 2025, Soomaaliya waxay wajahday mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu weynaa ee la xiriira daroogada sharci darrada ah.
Saddex hawlgal oo waaweyn ayaa lagu qabtay kumannaan baakadood iyo boqollaal kartoon oo daroogo ah, kuwaas oo lagu soo gelinayey dalka si qarsoodi ah.
8-dii Agoosto 2025: Waxaa lagu qabtay 189 baakadood oo daroogo iyo kiniiniyo sharci darro ah garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho.
23-dii Agoosto 2025: Waxaa la qabtay 48 jawaan (2,496 baakadood) iyo 6 kartoon oo daroogo ah isla garoonka Aadan Cadde.
24–25 Agoosto 2025: Dekedda Muqdisho waxaa laga qabtay containers buuxa, oo ay ku jireen:
17 kartoon oo kiniin “Bilig Bilig” ah,
112 kartoon oo Tramadol ah,
120 kartoon oo sharoobo codeine ah.
Halista Noocyada La Qabtay
Tramadol: Daawo xanuun baabi’iye ah, balse marka si sharci darro ah loo isticmaalo waxay sababi kartaa qabatin iyo dhaawac wadnaha.
Codeine Syrup: Waxaa loo isticmaalaa balwad ahaan, waxayna sababi kartaa suuxdin iyo dhibaato maskaxeed.
Bilig Bilig (kiniinno sharci darro ah): Waxay khatar degdeg ah ku yihiin caafimaadka, gaar ahaan dhalinyarada.
Isku Darka Guud
Inta lagu guda jiray Agoosto oo keliya, waxaa dalka lagu qabtay:
2,685 baakadood oo daroogo ah,
255 kartoon oo daroogooyin kala duwan ah.
Maxay Ka Dhigan Tahay?
Qabashadan waa fariin digniin ah oo ku wajahan bulshada iyo dowladda. Waxay muujineysaa:
In shabakadaha caalamiga ahi isku dayayaan inay Soomaaliya ka dhigaan marin daroogo.
In dhalinyarada Soomaaliyeed si gaar ah ugu nugul yihiin balwadda.
In loo baahan yahay kormeer adag oo garoomada iyo dekedaha ah, iyo sharciyo ciqaab adag leh.