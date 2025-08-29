Bandow lagu soo rogay Magaalada Laascaanood
Maamulka magaalada Laascaanood ayaa soo rogay bandow habeenkii ah, ka hor doorashooyinka madaxtinimada iyo ku-xigeenka ee ka dhici doona maalinta berri.
Sida ay sheegeen mas’uuliyiinta gobolka, tallaabadan oo ay ku dhawaaqeen Guddiga Doorashada Gobolka ayaa lagu doonayaa in lagu sugo nabadgelyada magaalada inta ay socdaan codbixinta, taasoo imaneysa kaddib bilo badan oo xiisado siyaasadeed iyo dagaal ka jiray waqooyi bari ee Soomaaliya.
Guddiga doorashada ayaa sheegay in shacabka loo ogolaan doono in ay iibsadaan badeecadaha daruuriga ah ka hor inta aan bandowgu dhaqan gelin, isla markaana uga digay shacabka in aysan ridin rasaas iyo in magaalada aysan soo gelin kooxo hubeysan oo aan sharciyeysneyn.
Shan musharax ayaa ku tartamaya xilka Madaxweynaha maamulka maamulka Waqooyi Bari ee Soomaaliya, halka tiro lamid ahna ay ku tartamayaan xilka Madaxweyne ku-xigeenka.
Horraantii toddobaadkan, xildhibaanadu waxay doorteen guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka, arrintaas oo ay falanqeeyayaashu u arkaan talaabo lagu xoojinayo hay’adaha siyaasadeed ee gobolka.
Mas’uuliyiintu waxay ugu baaqeen muwaadiniinta in ay la shaqeeyaan maamulka si loo xaqiijiyo in hab nabadeed iyo nidaamsan ay ku dhacdo doorashada, maadaama gobolkaasi ka mid yahay meelaha ugu xasaradaha badan siyaasadda Soomaaliya.