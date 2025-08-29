Taariikh nololeedka AUN Fannaanad Khadija Qalanjo oo maanta Geeriyootay.
Allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyootay Khadiijo Maxamuud Yuusuf ( Khadija Qalanjo) oo kamid ahayd hooballadii ugu caansanaa fannaaniintii qaranka, gaar ahaan kooxdii Waaberi.
Khadija Qalanjo waxay ahayd fannaanad caanka ku ahayd cod macaan, qurux dabiici ah iyo hibo faneed aan caadi ahayn, waxaana geerideeda si weyn looga dareemay gudaha iyo dibadda Soomaaliya, iyadoo masuuliyiin iyo hay’ado dowladeed ay ka tacsiyeeyeen.
Nolosheedii iyo Bilowgii FankaKhadija Qalanjo waxay ku dhalatay waqooyiga-galbeed ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Boorame bartamihii qarnigii 20-aad, xilli lagu qayaasayo 1940-meeyadii, quruxdeeda iyo hees qaadisteeda ayaa soo jiidatay indhaha bulshada xilligii uu fanka Soomaaliyeed ku jiray marxaladda koboc ah,gaar ahaan 1970-meeyadii.
Waxay ahayd gabadhii ugu horreysay ee loo aqoonsado “Miss Somalia” ama gabadha ugu quruxda badan Soomaaliya intii u dhaxeysay 1975–1983, taas oo sumcad ballaaran u horseeday.
Xilligaas, waxay si rasmi ah ugu biirtay masraxa fanka, iyadoo si dhaqso ah ugu muuqatay cod gaar ah, qoob ka ciyaar soo jiidasho leh iyo muuqaal dadka ku reebay xusuus aan la ilaabi karin.
Safarkii Faneed
Qalanjo waxay ahayd fannaanad hormuud ah oo kaalin weyn ku leh casriyeynta muusigga dhaqanka, gaar ahaan qoob ka cayaarka iyo muusigga, waxayna ka mid ahayd tiirarkii dhiirrigeliyay isticmaalka qalab muusig casri ah, taas oo keentay in heesaha dhaqameed loo qaado heer cusub oo ku habboon jiilal badan.
Sanadihii 1970-meeyadii iyo 1980-meeyadii waxaa lagu tilmaamaa xilligii ay ku jirtay heerka ugu sarreeya ee fanka, iyadoo heesaha ay qaaday ay si qoto dheer ugu dhex milmeen qalbiyada dadka Soomaaliyeed.
Heesihii Caanka AhaaKhadija Qalanjo waxa ay xasuus gaar ah kaga tagtay heeso badan oo si weyn loogu jecel yahay, oo ay ka mid yihiin:
Caashaqa Sal iyo Baar
Ragga iyo Haweenkuba
Deesha Sharaf Hooyo
Soohor Caashaqa (ay la qaaday Xasan Aadan Samatar)
Diriyam — hees ay fannaaniinta Itoobiyaanka ahi dib u qaadeen sanadkii 2016, taas oo muujisay in codkeeda iyo farshaxankeeda ay ka gudbeen xuduudaha Soomaaliya.
Dhaxalka FankaDhaxalka ay Khadija Qalanjo ka tagtay waa mid muuqda oo weli nool,waxayna ahayd fannaanad astaan u ah isku dhafka dhaqanka iyo casriyeynta.
Heesaha ay qaadday waxay xambaarsanaayeen fariimo jacayl, sharaf iyo bulsho-wadaag, halka qaabkeeda masraxa uu dhiirrigelin u noqday jiilal badan oo haween iyo ragba ah.
Xusuusteeda iyo dhaxalkeeda faneed ayaa sii noolaan doona, iyadoo bulshada Soomaaliyeed iyo taageerayaasheeda ku xusuusan doonaan codkii macaanaa, hibadii aan la ilaawi karin iyo kaalintii ay ka qaadatay kobcinta iyo ilaalinta dhaqanka.