Soomaaliya oo qaaday tilaabooyin ay ku xoojinayso kaalinteeda Bulshada Bariga Afrika (EAC)
Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin muhiim ah oo lagu xoojinayo kaalinteeda Bulshada Bariga Afrika (EAC), iyadoo wafdi heer sare ah ay ka qeyb galeen shirar ka dhacay xarunta ururka ee magaalada Arusha.
Ka qeybgalka Soomaaliya
Wafdiga oo uu hoggaaminayey Wasiiru-Dawlaha Arrimaha Dibadda iyo Wasiirka Arrimaha EAC, Cali Maxamed Cumar, ayaa la fariistay wasiirada ka socda dhammaan siddeeda dal ee xubnaha ka ah ururka. Waxaa lagu wadaa in shirarku oo socday intii u dhexeysay 31-ka Agoosto ilaa 6-da Sebteembar lagu soo gunaanado maanta.
Shirarku waxay isugu jireen:
Kulanka 35-aad ee Wasiirada Arrimaha EAC iyo Qorsheynta
Kulanka 58-aad ee aan caadiga ahayn ee Golaha Wasiirada EAC
Ajandayaasha Muhiimka ah
Doodaha ayaa diiradda lagu saaray:
Qorshaha horumarinta EAC ee toddobaad (7th Development Strategy).
Dib-u-eegista aragtida EAC Vision 2050.
Yareynta caqabadaha aan canshuurta ahayn ee ganacsiga.
Wadahadallada Gaarka ah
Cali Maxamed Cumar ayaa sidoo kale kulamo gaar ah la yeeshay Xoghayaha Guud ee EAC. Waxaa lagu gorfeeyay:
Khariidadda isku-darka Soomaaliya ee EAC.
Shaqooyinka iyo qorista shaqaale Soomaaliyeed oo ka mid noqda xafiiska xoghaynta EAC.
Iswaafajinta baasaboorrada Soomaaliya heerka gobolka, si loo fududeeyo socdaalka.
Soomaaliya iyo Doorka Cusub ee Gobolka
Soomaaliya waxay si rasmi ah u noqotay xubinta siddeedaad ee EAC bishii Maarso 2024. Xeebta dheer iyo goobta istaraatiijiga ah ee ay ku taallo ayaa ka dhigaysa xubin muhiim ah oo ganacsi iyo iskaashi u fureysa ururka.
Shirarka Arusha ayaa calaamad u ah dadaalka joogtada ah ee Soomaaliya ay ku doonayso in ay la jaanqaado siyaasadaha iyo hay’adaha EAC, isla markaana ay xoojiso doorkeeda ku aaddan iskaashiga gobolka.