Maxay Ka Dhigan Tahay in Buur Hakaba Ku Biirtay Magaalooyinka leh Garoomada Diyaaradaha?
Degmada Buur Hakaba ee ku taalla Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa todobaadkaan ku biirtay magaalooyinka leh garoomada diyaaradaha gudaha Soomaaliya , kadib markii si rasmi ah xarigga looga jaray garoon diyaaradeed oo cusub. Furitaanka garoonkan waxa uu ka dhigan yahay horumar muhiim ah oo dhinaca isku xirka gobollada ah, iyadoo bulshada deegaanka ay si weyn u soo dhaweeyeen.
Sababta loo baahan yahay garoomo cusub
Sanadihii la soo dhaafay, Soomaaliya waxaa ku soo batay dhismaha garoomo diyaaradeed oo gudaha ah. Tani waxay ku timid sababo dhowr ah:
• Amniga: Safarka dhulka ayaa khatar badan noqday sababo la xiriira ammaanka iyo xaaladda waddooyinka oo burbursan tan iyo burburkii dowladdii militariga hore.
• Baahida socdaalka degdegga ah: Diyaaradaha Gudaha waxay fududeeyaan in dadka si dhaqso ah ugu kala gooshaan gobollada, gaar ahaan ganacsatada iyo dadka adeegsanaya safarrada caafimaadka iyo waxbarashada.
• Fursadaha ganacsi: Garoomo badan waxay kobciyeen dhaqaalaha magaalooyinka ay ka dhismayaan, iyagoo fududeeyay ganacsiga iyo isku xirka bulshada.
Munaasabadda furitaanka
Munaasabadda lagu furay garoonka Buur Hakaba waxaa xarigga ka jaray Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen), oo safar diyaaradeed ku gaaray degmada. Waxaa sidoo kale goobta joogay Maareeyaha Duulista Hawada, Axmed Macallin Xasan, iyo wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Dadweyne aad u faraxsan ayaa ka qeyb galay munaasabadda, iyagoo muujiyay sida ay ugu riyaaqeen garoon cusub oo ay helaan.
Faa’iidooyinka la filayo
• Isku xirka bulshada: Dadka reer Buur Hakaba waxay hadda si toos ah ugu safri karaan magaalooyinka kale iyagoo aan ku tiirsanayn waddooyin burbursan.
• Dhaqaale koror: Ganacsatada deegaanka iyo kuwa safarka ku yimaada ayaa abuuri kara dhaqaale cusub, gaar ahaan hoteelada, adeegyada gaadiidka iyo suuqyada deegaanka.
• Fursad mustaqbal: Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ku baaqay in reer Buur Hakaba gacan ka geystaan sidii garoonkan loogu horumarin lahaa heer caalami ah.
Furitaanka garoonka diyaaradaha ee Buur Hakaba waa tallaabo ka tarjumeysa soo kabashada kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya. Inkasta oo caqabadaha amni iyo dayactir weli jiraan, haddana garoomo noocan ah waxay bulshada siinayaan fursad ay ku helaan isku xirnaan, ganacsi iyo horumar bulsho.