Khilaafka Safaaradaha Soomaaliya iyo Saameynta uu ku leeyahay Xiriirka Ganacsiga iyo Diblomaasiyadda
Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (JFS) ee dalka Tanzania ayaa dhawaan ku dhawaaqday in iyadu sharci ahaan masuul uga tahay ilaalinta danaha Soomaaliya ee dalka Congo DRC.
Hadalkan ayaa yimid kadib markii safiirka Soomaaliya ee Kenya, Jabril Ibrahim Cabdulle, uu hoggaamiyay wafdi ganacsato Soomaaliyeed iyo Kenyan ah oo booqday magaalada Kinshasa, iyada oo aan safaaradda Tanzania lala socodsiin safarka iyo ujeedkiisa.
Arrintani waxay dhalisay khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhexeeya safaaradaha Soomaaliya ee ku kala yaalla gobolka, taasoo abuurtay su’aalo badan oo ku saabsan habka iyo nidaamka loo maamulo danaha Soomaalida ee dibadda.
Sababta Khilaafka
Khilaafka ugu weyn wuxuu ka dhashay cida sharci ahaan u qaabilsan dalka Congo DRC. Sida uu dhigayo nidaamka diblomaasiyadda, dowlad kastaa waxay leedahay safaarad ama safaarad kale oo loo igmaday inay mas’uul ka noqoto dalal deris ah haddii aan si toos ah safaarad looga furin. Hase yeeshee, safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa ku dhaqaaqday inay abaabusho safar iyo kulamo ganacsi oo gudaha Kinshasa ah, taasoo ka baxsan awoodda lagu sheegay safaaradda Tanzania.
Saameynta ku yeelan karta Ganacsatada Soomaaliyeed
Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa fursad weyn ka helaya ballaarinta suuqyada Afrika, gaar ahaan Congo DRC oo leh suuq ballaaran oo xamuul, shidaal, iyo gaadiid ku xiran Kenya. Hase yeeshee, haddii khilaafka safaaradaha uu sii socdo:
Ganacsatada waxaa ku imaan kara jahwareer ku saabsan cidda taageeri karta, gaar ahaan marka ay la kulmaan caqabado sharci iyo amni.
Waxaa dhici karta in dowladda DRC ay kalsooni ka weydo nidaamka Soomaaliya, taasoo saameyn taban ku yeelan karta fursadaha maalgashi.
Saameynta Diblomaasiyadda Soomaaliya
Khilaafkaan wuxuu iftiimiyay caqabado ka jira maamulka arrimaha dibadda ee Soomaaliya:
Sumcad dhaawac: Soomaaliya waxay u muuqan kartaa dal aan isku duubnayn oo safaaradihiisu ku shaqeeyaan si is barbar socda.
Xiriir dhaawac: Dowladda DRC waxa laga yaabaa inay ku jahwareerto cidda ay si rasmi ah ula macaamisho.
Fursad siyaasadeed: Dalal kale sida Kenya ama Uganda waxay ka faa’iidi karaan firaaqadaas, iyagoo isku dayaya inay booska Soomaaliya ka buuxiyaan.