Sidee ku noqday Larry Ellison ninka dunida ugu taajirsan?
Larry Ellison ayaa noqday ninka ugu taajirsan caalamka kadib markii hantidiisa shalay kaliya ay korortay $101 bilyan sida ay daabacday Bloomberg.
Kororkaan taariikhiga ah ayaa ka dhigtay inuu kaalinta koowaad ka qaato Elon Musk.Maanta hantida uu leeyahay Ellison waxay gaartay qiyaastii $393 bilyan, halka Musk uu hoos ugu dhacay $385 bilyan.
Hantida cusub ee Larry Ellison uu hal maalin ku helay waxay ka timid kororka saamiyada shirkadda Oracle Bloomberg ayaa sheegay in qiimaha saamiyada Oracle uu si weyn u kacay kadib markii shirkaddu shaacisay in adeegyada cloud computing iyo AI infrastructure ay heleen heshiisyo ballaaran oo caalami ah.
Kororkaan lama filaanka ah ayaa sababay in hantida Ellison, oo ah aasaasaha iyo saamile weyn ee Oracle, ay kordho $101 bilyan hal maalin gudaheed guul aan horey looga diiwaan gelin suuqa hantida caalamka.
Waxaa muuqata in AI iyo cloud ay yihiin tiirarka ugu waaweyn ee ku riixay Ellison inuu noqdo ninka ugu taajirsan maanta.Ellison, oo ku dhashay magaalada New York sannadkii 1944, wuxuu ku koray nolol adag kadib markii hooyadiis ay isaga wareejisay qoys qaraabo ah oo korsaday.
Isagoo labo jeer isku dayay inuu jaamacad dhammaysto haddana ku guul darraystay, wuxuu sannadkii 1977 aasaasay shirkad software ah oo uu ku bilaabay $2,000 shirkaddaas ayaa maanta loo yaqaannaa Oracle Corporation.
Sheekadiisa waxay tusaale u tahay in guusha weyn aysan had iyo jeer ku xirnayn shahaado jaamacadeed, balse ay ku xirantahay hal-abuurnimo, qorshe cad iyo dulqaad.
Wiilkii yaraa ee ay hooyadii awoodi weyday inuu koriyo, maanta waa ninka ugu hantida badan dunida.Ma rabtaa inaan warbixintaan ku sii daro falanqeyn gaaban oo ku saabsan sida ay saamiyada Oracle ugu kaceen AI iyo cloud computing si uu heerkan u gaaro?