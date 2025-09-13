Xiisadda Ruushka iyo Poland oo cirka isku shareertay iyo NATO oo ciidankeeda heegan galisay
Waddamo badan oo NATO ah ayaa ciidamadooda iyo diyaaradahooda dagaalka u dhaqaaqi doonaan dhanka bari si ay uga jawaabaan duullaanka aan horay loo arag ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushku ku qaadeen hawada Poland.
Denmark, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ku biiray howlgalka cusub ee lagu xoojinayo isbaheysiga militariga ee garabka bari. Xulafada kale ee NATO ayaa la filayaa in ay ka qayb qaataan hadhow.
Waxay ku soo beegantay iyadoo Kremlin-ka uu sheegay Jimcihii in wadahadallada nabadeed ee Kyiv ay ku jireen “hakin”, afhayeen u hadlay Dmitry Peskov ayaa yiri: “Ma xiran kartid muraayadaha madow oo waxaad filaysaa in geeddi-socodka gorgortanku uu keeni doono natiijooyin degdeg ah.”
Xiisado siyaasadeed ayaa ka taagan guud ahaan Yurub kadib markii Poland ay sheegtay in 19 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay Arbacadii soo mareen hawadeeda. Qaarkood waa la toogtay, halka qaar kalena ay ku dhaceen beero iyo xitaa guri ku yaalla bariga Poland.
Milateriga Ruushka ayaa sheegay in aysan wax qorshe ah u haynin in ay beegsadaan xarumaha Poland balse hogaamiyayaasha Poland iyo Yurub ayaa aaminsan in duulaanku uu ahaa mid ula kac ah.
Sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca Denmark, Denmark ayaa ku biirin doonta laba diyaaradood oo F-16 ah oo lagu taageerayo difaaca cirka ee Poland, iyo markab dagaal.