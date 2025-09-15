Baasaaboorrada Dalalka Geeska Afrika 2025: Kenya oo Hoggaamineysa, Soomaaliya oo Kaalinta Ugu Hooseysa ku jirta
Nairobi – Baasaaboorrada dalalka Geeska Afrika ayaa sanadkan 2025 lagu qiimeeyay Henley Passport Index, iyada oo ay muuqato kala sarreyn cad oo ku saabsan awoodda socdaalka. Kenya ayaa weli hoggaamineysa gobolka, halka Soomaaliya ay sii wado inay ku jirto liiska ugu hooseeya ee caalamka.
Kenya iyo Tanzania
Kenya iyo Tanzania ayaa si isku mid ah ugu jira kaalinta 70aad caalamka, mid walbana wuxuu fursad u leeyahay in lagu safro 70 dal fiiso la’aan ama fiiso marka aad gaarto. Inkasta oo Kenya sanadkii hore kor u kacday, haddana sanadkan hoos u dhac ayaa ku dhacay.
Uganda iyo Rwanda
Uganda waxay ku jirtaa kaalinta 72aad, iyadoo dadka sita baasaaboorkeeda ay geli karaan 67 dal. Rwanda ayaa ka dambaysa, iyadoo ku jirta kaalinta 75aad, waxaana fursad u ah 63 dal oo fiiso la’aan ah.
Ethiopia iyo Eritrea
Ethiopia ayaa ka horreysa Eritrea, iyadoo ku jirta kaalinta 91aad, baasaaboorkeeduna uu oggol yahay socdaal 46 dal. Eritrea waxay ku jirtaa kaalinta 98aad, iyadoo leh 42 dal.
Soomaaliya
Baasaaboorka Soomaaliya ayaa ah kan ugu hooseeya Geeska Afrika, waxaana uu ku jiraa kaalinta 102aad caalamka. Dadka sita waxay geli karaan oo keliya 35 dal fiiso la’aan ama fiiso dal ku gal ah.
Inkastoo ay jirto koboc yar marka loo eego sanadihii hore, haddana weli waa baasaaboorrada ugu daciifsan caalamka.
Kala sarreynta cusub waxay muujinaysaa in Kenya iyo Tanzania ay sii hayaan hoggaanka gobolka, halka Soomaaliya ay u baahan tahay dadaallo diblomaasiyadeed oo xooggan si loo ballaariyo gelitaanka muwaadiniinteeda.
Henley Passport Index ayaa sanad kasta soo saarta qiimeynta caalamka, taas oo loo adeegsado cabbir lagu qiimeeyo awoodda socdaalka ee dal walba.