Madaxweyne Erdogan oo ku baaqay in Israa’iil la saaro cadaadis dhaqaale si ay u joojiso xadgudubyada
Madaxweynaha Turkiga, Rajab Dayib Erdogan, ayaa khudbad uu ka jeediyay Shir-madaxeedka dalalka Carabta iyo guud ahaan dunida Islaamka ee Doxa ku sheegay inuu rajaynayo in go’aannada shirkaasi ay isu beddelaan bayaan qoraal ah oo lagu wargelinayo bulshada caalamka.
Erdogan ayaa ku baaqay in la adeegsado cadaadis dhaqaale oo ballaaran oo lagu saarayo Israa’iil, isaga oo xusay in waayo-aragnimo hore ay muujisay in cunaqabateynta iyo cadaadiska dhaqaale ay yihiin hab wax ku ool ah oo lagu qasbi karo Israa’iil inay joojiso falalka ka dhanka ah shacabka Falastiiniyiinta.
Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in mas’uuliyiinta Israa’iil lala tiigsado maxkamad caalami ah, iyadoo la adeegsanayo habraacyada sharciga caalamiga ah, si loogu xisaabtamo wixii fal-dambiyeedyo dagaal ah ee ka dhacay Qasa iyo Daanta Galbeed.
Hadalkan ayaa yimid xilli shirkan madaxda Carabta iyo Islaamka ee ka socda dalka Qatar xoogga lagu saarayo sidii jawaab loogq bixin lahaa weerarkii ay Israa’iil dhowaan ku qaaday caasimadda dalkaas ee Dooxa, islamarkaana xal siyaasadeed iyo mid sharci loo heli lahaa xaaladda bariga Dhexe.