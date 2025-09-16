Western Union oo Adeegyadeeda Xawilaadda Lacagaha Gaarsiineysa Soomaaliya iyo Somaliland
Shirkadda Western Union ayaa maanta ku dhawaaqday in adeegyada xawilaadda lacagaha ee caalamiga ah ay si rasmi ah uga bilaabeen Soomaaliya iyo Somaliland, taasoo ka dhigaysa shirkaddii ugu horreysay ee xawaaladeed oo bixisa adeegyo lacag diris ah oo heer caalami ah oo laga sameeyo labada deegaan.
Macaamiisha ku nool Soomaaliya iyo Somaliland ayaa hadda awoodi kara in ay lacag u diraan qoysaskooda iyo ehelkooda ku nool in ka badan 200 waddan iyo deegaano ay gaarsiisan tahay shabakadda caalamiga ah ee Western Union. Tallaabadan waxay sare u qaadaysaa helitaanka adeegyo lacageed oo la isku halayn karo, isla markaana xoojinaysa isku xirnaanta dhaqaale ee bulshada Soomaaliyeed iyo tan caalamka.
Hadalka Mas’uuliyiinta Western Union
“Waxaan fahamsannahay saamaynta weyn ee xawaaladuhu ku leeyihiin qoysaska iyo bulshooyinka Soomaaliyeed,” ayuu yiri Mohamed Touhami el Ouazzani, Madaxweyne Ku-xigeenka iyo Madaxa Qaybta Afrika ee Western Union. “Xawaaladuhu ma aha lacag kaliya oo la isku gudbiyo, waa laf-dhabar nolosha bulshada—waxay daboolaan baahiyaha aasaasiga ah, waxbarashada, caafimaadka iyo riyooyinka mustaqbalka. Adeegyadeenna Soomaaliya iyo Somaliland waxaan u keenayaan si dadka ay u helaan fursado caalami ah, isla markaana ay si wadajir ah u kobcaan.”
Taariikhda Adeegyada Western Union ee Soomaaliya iyo Somaliland
Western Union waxay Soomaaliya ka hawlgaleen tan iyo 2017, halka Somalilandna ay adeegyo ka bixinayeen tan iyo 2011. Horey waxay u adeegsan jireen shabakadooda caalamiga ah si loo soo diro lacagaha, balse adeegyada dirista ayaa ku koobnaa tiro waddamo ah oo xaddidan. Hadda, macaamiisha waxay lacag dirsan karaan dunida dacaladeeda, waxaana lagu diri karaa:
Akoonno bangi
Waaletyo dhijitaal ah
Lacag caddaan ah goobaha dibadda laga qaato
Tani waxay dadka siinaysaa ikhtiyaar ballaaran, madax-bannaani iyo adeeg degdeg ah oo waafaqsan baahiyaha qoysaskooda.
Xogta Dhaqaalaha: Xawaaladaha oo Muhiim u ah Soomaaliya
Bangiga Adduunka ayaa sheegay in lacagaha ay soo diraan qurba-joogta Soomaaliyeed ay gaareen 15.8% waxsoosaarka guud ee gudaha (GDP) sanadkii 2023. Lacagahan ayaa si weyn uga qeyb qaata daboolista baahiyaha sida cuntada, waxbarashada, caafimaadka iyo dhaqaalaha guud ee bulshada.
Mohamed Touhami el Ouazzani ayaa ku daray: “Qurbajoogta Soomaaliyeed muddo dheer ayaa lagu aqoonsaday kaalintooda muhiimka ah ee taageeridda qoysaskooda. Laakiin waxaa sidoo kale muhiim ah in dadka gudaha ku nool loo saamaxo inay lacag dibadda u diraan. Tani waxay kobcinaysaa dhaqaalaha, isku xirnaanta bulshada iyo adkaysiga mustaqbalka dheer.”
Macluumaad Dheeraad ah
Western Union (NYSE: WU) waa shirkad hormuud ka ah adeegyada lacageed ee caalamiga ah, oo leh joogitaan in ka badan 200 waddan iyo deegaano iyo in ka badan 130 nooc oo lacageed. Waxay bixisaa adeegyo kala duwan oo ay ku jiraan lacag diris, dhijitaal, iyo adeegyo bangi, iyada oo isku xiraysa balaayiin akoono iyo malaayiin waaletyo caalami ah.
Macluumaad dheeraad ah ka hel: www.westernunion.com
Xogta Xiriirka Warbaahinta:
Western Union: Nicholas Mandalas
📧 [email protected]