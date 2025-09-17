Iran oo xukun dil ah ku ridday nin lagu eedeyay inuu u basaasayay Israa’iil
Iran ayaa xukun dil ah ku riday nin lagu eedeeyay inuu u basaasayay Israa’iil, sida lagu sheegay warbixin kasoo baxday warbaahinta dowladda Arbacadii, ninkaasi oo lagu magacaabo Babak Shahbazi.
Iran waxay horey xukunno dil ah ugu riday dad badan oo ay ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin hay’adda sirdoonka Israa’iil ee Mossad, ayna fududeeyeen hawlaheeda gudaha dalka.
Tirada dadka lagu fuliyay xukunka dilka ee loo haystay basaasnimo iyo shaqeynta Israa’iil ayaa si weyn kor ugu kacday sanadkan, iyadoo ugu yaraan sagaal qof la toogtay bilihii la soo dhaafay.
Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in Shahbazi uu la shaqeynayay Esmaeil Fekri, oo isna lagu fuliyay xukun dil ah bishii Juun, kaasi oo lagu eedeeyay inuu u basaasayay Israa’iil tan iyo horraantii 2022.
Shahbazi waxaa lagu eedeeyay inuu isticmaalayay shaqadiisa ah rakibista qalabka qaboojinta si uu xog uga aruuriyo meelaha xasaasiga ah iyo xarumaha la xiriira ciidamada iyo hay’adaha amniga.