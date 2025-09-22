Maxay ka dhigan tahay in Madaxda Xisbiga JSP ay soo dhaweeyaan Gudoomiye Mungaab Xilli Dhalinyaradii Xisbiga Hormuudka u ahaa laga eryay Shaqooyinka Gobolka Banaadir?
caasimadda Soomaaliya, waa goob ay ku kulmaan loollanka awoodda, kursi-doonka, iyo danaha gaarka ah. Xasan Maxamed Xuseen Mungaab Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo hore uga tirsanaa Xisbiga mucaaradka ah ee Himilo Qaran ayaa xalay si lama filaan ah ugu biiray Xisbiga uu hoggaamiyo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Talaabadan ayaa dhalisay dood badan oo ku saabsan daacadnimada siyaasiyiinta iyo sida kursigu u yahay himilada ugu weyn.
Loollanka Kursiga iyo Isbeddelka Mungaab
Mungaab wuxuu ku caan baxay dhaliil uu mar walba u jeedin jiray Madaxweyne Xasan. Hadalkiisu wuxuu ahaa mid ka tarjumayay mucaaradnimo joogto ah, balse markii loo magacaabay xilka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayuu si degdeg ah u beddelay mowqifkiisa. Wuxuu bilaabay inuu ammaano Madaxweyne Xasan, isagoo isku dayaya inuu muujiyo daacadnimo siyaasadeed.
Siyaasiyiinta qaarkood waxay u arkaan in Mungaab uu ku qasbanaa isbeddelkan maadaama uu dareemay culays siyaasadeed iyo kacdoon gudaha maamulka ka bilowday, taasoo halis gelisay kursigiisa.
Saameynta uu ku yeeshay dhalinyarada JSP
Talaabada ugu weyn ee muranka dhalisay waxay ahayd markii Mungaab xilalka ka qaaday dhalinyaradii hormuudka u ahaa JSP, oo ahaa laf-dhabarta taageerada siyaasadeed ee gobolka. Xubnahaasi wuxuu ku beddelay shaqsiyaad daacad u ah isaga iyo Xisbiga Himilo Qaran.
Dhalinyaradan la eryay waxay ahaayeen kuwii dhabta ka shaqeynayay horumarinta maamulka, waxayna bulshada dhexdeeda ku lahaayeen sumcad iyo kalsooni. Ka qaadistooda waxay dhalisay dareen caro iyo kacdoon, taasoo dadka qaar u fasireen in Mungaab uu kursigiisa ku difaacayo isagoo meesha ka saaraya cid kasta oo daacad u ah Xisbiga Madaxweynaha.
Fariinta uu dirayo Xisbiga Madaxweyne Xasan
Inkastoo Mungaab uu xilka ka qaaday dhalinyaradii hormuudka u ahayd JSP, haddana waxaa si buuxda loogu soo dhaweeyay Xisbiga Madaxweyne Xasan.
Tani waxay muujineysaa in Xisbiga talada haya uusan diiradda saarin danaha bulshada iyo daacadnimada siyaasadda, balse uu doorbidayo cid kasta oo muujisa taageero muuqata oo kursiga lagu difaaco.
Fariinta dad badan ka fahmeen waa in siyaasadda Soomaaliya aysan ku saleysneyn mabda’ iyo mowqif joogto ah, balse ay ku dhisan tahay is-daba marin iyo kursi-doon.
Ku biirista Mungaab ee Xisbiga Madaxweyne Xasan iyo xil ka qaadista dhalinyaradii JSP waxay astaan u tahay jahawareerka siyaasadda Muqdisho. Waxaa muuqata in siyaasadda dalku ay u badan tahay danta gaarka ah iyo ilaalinta kursiga halkii ay ka ahaan lahayd adeegga shacabka.