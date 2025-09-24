Duufaantii Ugu Xoogganayd oo Dad Ku Dishay Taiwan, Qalqalna Gelisay Shiinaha iyo Hong Kong
Duufaan xooggan oo saameyn ku yeelatay gobolka Bariga Aasiya ayaa sababtay dhimasho iyo burbur ka dhacay jasiiradda Taiwan, iyadoo sidoo kale qalqal weyn gelisay qaybo ka mid ah Shiinaha iyo magaalada Hong Kong.
Saraakiisha Taiwan ayaa xaqiijiyay dhimashada dhowr qof iyo dhaawaca in ka badan toban kale, kadib markii duufaantu soo rogtay dabaylo xooggan iyo roobab culus oo sababay daadad, dhul go’o iyo koronto la’aan baahday. Waxaa sidoo kale la soo sheegay dhaawac gaarey xarumo ganacsi iyo dhismayaal dadweyne.
Madaxa Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Taiwan, ayaa sheegay in boqolaal qof laga daadgureeyay guryahooda, halka shaqaalaha gurmadka degdegga ah ay weli wadaan baadi-goobka dadka ku xayirmay meelaha ay biyuhu go’doomiyeen.
Dhanka kale, duufaanta oo sii wadata dhaq-dhaqaaqeedu waxay keentay hakad gelisay isu-socodka maraakiibta iyo duulimaadyada Shiinaha iyo Hong Kong, iyadoo maamulka magaalada Hong Kong uu soo saaray digniin heerka ugu sarreeya ah oo ku saabsan dabaylaha iyo roobka xooggan.
Xeeldheereyaasha cimiladu waxay sheegeen in duufaantan ay ahayd tii ugu xoogga badnayd ee gobolka ku dhufta sanadkan, ayna ka dhalatay isbeddelka cimilada ee gobolka oo sii kordhaya sannadihii dambe.
Xukuumadaha Taiwan, Shiinaha iyo Hong Kong ayaa ugu baaqay shacabka inay taxaddaraan, raacaan tilmaamaha laamaha amniga, islamarkaana ka fogaadaan meelaha khatarta ugu badan ay ka jirto.