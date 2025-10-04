Muqdisho oo 52 Waddo Dib Loo Furay: Bilow Cusub oo Rajo iyo Taxadar Wata
Magaalada Muqdisho ayaa maanta wajahday isbeddel muuqda, kaddib markii si rasmi ah loo furay 52 waddo oo muddo dheer xirnaa, kuwaas oo xiritaankoodu saameyn ku yeeshay isu socodka bulshada, gaadiidka iyo ganacsiga.
Xafladda furitaanka waddooyinkan waxaa ka qeyb galay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Mudane Xamsa Cabdi Barre, iyo taliyeyaasha ciidamada qalabka sida, taasoo muujineysa miisaanka siyaasadeed iyo amni ee tallaabadan lagu qaaday.
Go’aankan ayaa lagu tilmaamay mid muddo la sugayay, maadaama caasimadda Soomaaliya ay muddo dheer la daalaa dhacaysay waddooyin xirnaa sababo amni awgood.
Dad badan oo reer Muqdisho ah ayaa tallaabadan ku soo dhaweeyay farxad iyo rajo, iyagoo sheegay inay si weyn u fududeynayso isu socodka iyo noloshooda maalinlaha ah. Ganacsatada iyo gaadiidleyda ayaa sheegay in waddooyinka furmay ay si toos ah u saameyn doonaan dhaqaalaha, maadaama badeecadaha iyo adeegyada la is dhaafsanayo ay si sahlan u socon doonaan.
Dhanka kale, tallaabadan waxay soo celisay dood ku saabsan isu dheellitirka u dhexeeya amniga iyo xorriyadda bulshada.
Inkastoo la ammaanayo in magaalada la furay, haddana waxaa jira dad ka digaya in furitaanka waddooyin badan ay kordhin karto halista weerarrada iyo qaraxyada, maadaama kooxda Shabaab ay si fudud u heli karaan waddooyin ay adeegsadaan.
Khubaro amni ayaa ku taliyay in furitaanka waddooyinka la socdo qorshe amni oo cusub, sirdoon xooggan iyo la shaqeyn bulshada si looga hortago khatar kasta oo dhici karta.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, oo munaasabadda ka hadlay, ayaa sheegay in tallaabadan ay astaan u tahay kalsooni dowladnimo iyo muujinta in amnigu uu si tartiib tartiib ah u soo kabanayo.
Wuxuu sheegay in dowladda ay ku kalsoon tahay ciidamada ammaanka iyo wada shaqeynta shacabka, taasoo suurtagelisay in waddooyin badan la furo.
Sidoo kale, taliyeyaasha ciidamada ayaa sheegay in la qaadayo tillaabooyin cusub oo lagu xoojinayo ilaalinta amniga, iyadoo la adeegsanayo sirdoon iyo kormeer joogto ah.
Shacabka qaar ayaa u arkay tallaabadan bilow cusub oo muujinaysa in Muqdisho ay ka soo kabanayso cabsidii iyo xannibaadihii amniga, halka qaar kalena ay sheegayaan in dowladda ay tahay inay hubisaa in furitaanka waddooyinkan uusan noqon mid ku meel gaar ah ama khatar cusub dhalinaya.
Waxaa sidoo kale jirta baaq ku socda bulshada in ay door ka qaataan ilaalinta amniga, isla markaana ay la shaqeeyaan ciidamada si loo helo magaalo xasiloon oo xor ah.