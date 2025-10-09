Trump oo uga digay Netanyahu inuu ka baxo heshiiska lagu soo afjarayo dagaalka Qasa
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa si cad uga digay Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu in uusan ka bixin heshiiska lagu soo afjarayo dagaalka ka socda Qasa, isagoo sheegay in Israa’iil aysan awoodin inay la dagaallanto dunida oo dhan.
Trump, oo wareysi siiyay telefishinka Fox News kadib markii uu lagu dhawaaqay heshiis lagu soo afjarayo dagaalka Qasa, ayaa sheegay inuu Netanyahu u diray fariin cad oo uu ku sheegay in waqtigu ku habboon yahay in la joojiyo colaadda oo la bilaabo wajiga nabadda.
“Waxaan u sheegay Netanyahu in Israa’iil aysan karin inay la dagaallanto adduunka oo dhan. Waa in dagaalka la joojiyaa, waana waqtigii Israa’iil mar kale jacayl iyo taageero ka kasban lahayd caalamka,” ayuu Trump yiri.
Hadalka Trump ayaa imaanaya xilli heshiis lagu soo afjarayo dagaalka Qasa lagu gaaray wada-hadallo ka dhacay magaalada Sharmal-Sheikh ee dalka Masar, ka dib labo sano oo duqeyn, gumaad iyo burbur baahsan ah oo Israa’iil ka geysatay Marinka Qasa, halkaas oo ay ku dhinteen mu dhowaad tobanaan kun oo Falastiiniyiin ah, intooda badanna ahaayeen haween iyo carruur.