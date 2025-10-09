Turkiga oo ku dhawaaqay inuu ka qayb qaadanaya kormeerka heshiiska joojinta dagaalka Qaza
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu si toos ah uga qeyb qaadan doono dadaallada lagu kormeerayo fulinta heshiiska joojinta dagaalka ee Qaza, kaas oo dhawaan la saxiixay si loo soo afjaro dagaalka muddada dheer socday ee u dhexeeyay Israa’iil iyo Xamaas.
Erdoğan ayaa sheegay in marka heshiiska la saxiixo, Israa’iil laga doonayo inay si degdeg ah u joojiso weerarrada militari, isla markaana ay dib uga gurato xuduudaha lagu heshiiyay.
Wuxuu intaas ku daray in Turkiga uu si dhow ula socon doono sida loo fuliyo dhammaan qodobada heshiiska, si looga hortago in dib loogu laabto colaadda.
Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale ku baaqay in Israa’iil ay ogolaato gelitaanka gargaarka bani’aadamnimo ee magaalada Qaza, isagoo carrabka ku adkeeyay in xaaladda bani’aadamnimo ee dadka Qaza ay tahay mid halis ah oo aan dib loo dhigi karin.
Erdoğan ayaa hadalkiisa ku soo beegay xilli beesha caalamku ay soo dhoweysay heshiiska laga gaaray dagaalka Qasa ee labada sano socday, iyadoo dalal badan ay ballanqaadeen inay kaalin ka qaadan doonaan ilaalinta nabadda iyo kormeerka fulinta heshiiska.