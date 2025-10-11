Mareykanka oo ku hanjabay inuu xayiraad socdaal ku soo rogaya dalalka taageeray qorshaha IMO ee dhimista qiiqa maraakiibta
Dowladda Mareykanka ayaa ku hanjabtay in ay cunaqabatayn iyo xayiraado fiise kusoo rogayso dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobay ee taageeray qorshaha cusub ee Ururka Caalamiga ah ee Maraakiibta (IMO) ee la xiriira dhimista qiiqa ka yimaada maraakiibta ganacsiga caalamiga ah.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in qorshahaas uu halis ku yahay danaha dhaqaale ee shirkadaha maraakiibta Mareykanka iyo kuwa saaxiibada dhow ee Washington, iyadoo lagu eedeeyay dalal badan oo ka tirsan Aasiya, Afrika iyo Yurub in ay riixayeen heshiis lagu kordhinayo canshuurta ama xaddidaadda shidaalka maraakiibta.
Saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in tallaabo kasta oo sharci-darro ah oo lagu curyaaminayo ganacsiga caalamiga ah ay keeni karto jawaab adag, taas oo ay ku jiri karaan xannibaad safar, cunaqabatayn dhaqaale, iyo cadaadis diblomaasiyadeed oo ka dhan ah dowladaha taageeray qorshaha IMO.
Khubarada deegaanka ayaa dhankooda ku tilmaamay hanjabaadda Mareykanka mid carqaladeynaysa dadaallada caalamiga ah ee lagu dhimayo qiiqa iyo isbeddelka cimilada, maadaama maraakiibtu ka mid yihiin ilaha ugu waaweyn ee soo daaya qiiqa waxyeellada leh ee deegaanka.
Ururka IMO ayaa dhawaan meel mariyay qorshe waqti dheer ah oo lagu doonayo in la dhimo qiiqa maraakiibta ugu yaraan 30% marka la gaaro 2030, iyo in gebi ahaanba la baabi’iyo marka la gaaro 2050, si waafaqsan heshiiska caalamiga ah ee Paris.
Mareykanka oo markii hore ka mid ahaa dalalka saxiixay heshiiskaas, ayaa hadda muujinaya walaac dhaqaale iyo mid siyaasadeed, taas oo khubaro badan ku tilmaameen dib u dhac siyaasadeed oo saameyn ku yeelan kara dadaallada caalamka ee la-dagaallanka isbeddelka cimilada.