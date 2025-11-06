Muxuu yahay markabka laga badbaadiyay burcad-badeedda Soomaalida ee hadda adduunka laga hadal hayo?
Burcad-badeedda Soomaaliya oo muddo ku dhow toban sano laga ilaalinayay xeebaha Soomaaliya ayaa mar kale dib usoo kacaya , kaddib weerar lagu qaaday todobaadkaan markab kiimiko siday oo lagu magacaabo MV Stolt Sagaland, kaas oo ay leedahay shirkadda Stolt-Nielsen Ltd ee Jasiiradda Cayman Islands.
Wararka rasmiga ah ee ka soo baxay xafiiska UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ayaa xaqiijiyay in markabkan la weeraray subaxnimadii Isniinta, isagoo marayay meel u jirta 330 mayl badeed (nautical miles) dhinaca bari ee magaalada Muqdisho.
Afartan nin oo hubeysan ayaa isku dayay inay fuulaan markabka, iyagoo adeegsanaya doon yar oo ka timid markab weyn oo la tuhunsan yahay inuu ahaa doon kalluumeysi oo calanka Iran sida, taas oo loo maleynayo inay ahayd markabka hooyada ee burcad-badeeddan.
Ciidamada amniga ee markabka saarnaa ayaa si degdeg ah uga jawaabay, waxayna sameeyeen difaac hubeysan oo ay ku khasbeen burcad-badeedda inay dib uga laabtaan. Shirkadda Stolt-Nielsen ayaa sheegtay in shaqaalaha oo dhan ay “badqabaan oo si xirfad leh uga falceliyeen dhacdada.”
Ciidamada badda ee Midowga Yurub (EU NAVFOR) ayaa markab dagaal diray si uu u baadi-goobo doonta lagu tuhunsan yahay, halka warbaahinta gaarka ah ee badda sida Lloyd’s List iyo Sea Trade Maritime News ay xaqiijiyeen in weerarku dhacay waaberigii hore, isla markaana ay burcaddu isticmaashay qoryaha AK-47.
Weerarkan cusub ayaa cabsi ku abuuray bulshada badda iyo shirkadaha maraakiibta, iyadoo la xusuusan yahay dagaalladii iyo afduubyadii waaweynaa ee burcad-badeedda Soomaaliyeed ay sameeyeen sanadihii u dhexeeyay 2008 ilaa 2012.
Muddo sannado ah, xeebaha Soomaaliya waxay ahaayeen kuwa ugu khatarsan adduunka. Maraakiib ganacsi, kuwa shidaalka siday iyo xitaa maraakiib militari ayaa weeraro joogto ah kala kulmay kooxo burcad-badeed ah oo si abaabulan u dhaqmayay.