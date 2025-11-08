Booliska Tanzania oo raadineysa hoggaamiyeyaashii mucaaradka kadib mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhacay dalka
Dowladda Tanzania ayaa ku dhawaaqday in ay raadineyso hoggaamiyeyaasha sare ee mucaaradka, kuwaas oo lagu eedeeyay in ay abaabuleen rabshado xooggan oo dalka ka dhacay intii lagu guda jiray doorashooyinkii madaxtooyada iyo baarlamaanka ee toddobaadkii hore.
Booliska dalka ayaa Sabtida maanta ah sheegay in la raadinayo 10 qof oo lala xiriirinayo falal rabshado ah, maalin kadib markii 145 qof lagu soo oogay dacwad ah khiyaano qaran ah.
Afhayeenka booliska ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabanayo eedeysanayaasha uu ka socdo guud ahaan dalka, isaga oo tilmaamay in ciidamada amniga iyo difaaci ay si dhab ah u wadaan raadinta kuwii qorsheeyay, iskuna duway falalkaas sharci-darrada ah.
Wararka ayaa sheegaya in dadka la raadinayo ay ka mid yihiin Xoghayaha guud ee xisbiga mucaaradka CHADEMA, John Mnyika, ku-xigeenkiisa Amaan Golugwa, iyo madaxa warfaafinta xisbiga, Brenda Rupia.
Ilaa hadda xisbiga CHADEMA ama mas’uuliyiintan midkood toona kama aysan hadlin warka ka soo baxay booliska.
Hoggaamiyaha xisbiga CHADEMA, Tundu Lissu, ayaa horey loogu soo oogay dacwad bishii Abriil, waxaana laga saaray tartankii doorashada, arrintaas oo horseeday caro iyo mudaaharaadyo ballaaran oo dalka ka dhacay.