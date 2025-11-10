RSF oo lagu eedeeyay inay gubeen meydadka ay xasuuqeen
Ururka Dhakhaatiirta Suudaan ee SDN ayaa ku eedeeyay ciidamada RSF inay ku hawlan yihiin isku day naxdin leh oo ay ku doonayaan inay ku qariyaan caddeymaha xasuuq ballaaran oo ay ka geysteen magaalada El-Fasher ee gobolka Darfur.
Warbixinta ururka ayaa lagu sheegay in ciidammada RSF ay ururinayaan boqolaal meydad ah oo yaalla waddooyinka magaalada, kaddib markii ay si dhiig badan ku daatay u qabsadeen El-Fasher 26-kii Oktoobar, iyagoo meydadkaas gubaya ama ku aasaya xabaalo wadareed si loo tirtiro raadadka dambiyada dagaal.
Ururka ayaa ku tilmaamay dhacdooyinkii El-Fasher cutub kale oo ka mid ah xasuuq buuxa oo qorsheysan oo ay RSF ka waddo Suudaan, isagoo xusay in la jebiyay dhammaan qawaaniinta caalamiga ah iyo kuwa diinta ee mamnuucaya xadgudubka meydadka iyo gubidda dadka dhintay.
Hay’adda IOM ayaa dhankeeda sheegtay in in ka badan 82,000 qof ay ka qaxeen magaalada El-Fasher , kadib markii RSF ay qabsatay saldhiggii ugu dambeeyay ee ciidamada dowladda Suudaan ee gobolka.
Warbixinnada waxaa lagu sheegay in dhacdooyin dilal wadareedyada, kufsiga iyo jirdilka ahi ay si xowli ah uga socdaan aaggaas, halka kumannaan qof ay weli ku go’doonsan yihiin magaalada.