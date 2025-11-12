Khalalaase Siyaasadeed oo Ka Dhex Dilaacay Xisbiga JSP: Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir oo Ka Horyimid Musharaxnimada Dr. Xasan Mungaab
Muqdisho — Xiisad siyaasadeed oo cusub ayaa ka dhalatay gudaha Xisbiga JSP, kaddib markii Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir, Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale), uu nasiib darro ku tilmaamay in olole rasmi ah looga dhawaaqo Dr. Xasan Mungaab oo loo magacaabay musharaxa xisbiga u matalaya tartanka Duqa Muqdisho.
Madaale, oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga, ayaa sheegay in go’aanka lagu magacaabay Dr. Mungaab uusan waafaqsanayn nidaamka iyo habraaca u dejisan xisbiga, isagoo tilmaamay in musharaxiinta lagu dooranayo hab dimoqraadi ah oo dhexdooda ka dhaca, halkii lagu go’aamin lahaa shirar xaflado ah ama kulan olole.
“Waxaa jira nidaam iyo habraac u yaalla xisbiga JSP. Musharaxa Duqa Muqdisho waxaa lagu dooranayaa cod iyo talo wadaag, ma aha in lagu dhawaaqo meel olole ah oo aan xisbiga intiisa kale lagu wargelin,” ayuu yiri Madaale.
Cabashooyinka iyo Kala Fikriga Gudaha Xisbiga JSP
Hadalkan Madaale ayaa loo arkaa inuu yahay calaamad hore oo muujinaysa khilaaf gudaha xisbiga JSP ah, kaas oo sii xoogeysanaya iyadoo ay soo dhawdahay doorashada golaha deegaanka ee Gobolka Banaadir. Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in xubno badan oo xisbiga ka tirsan ay dareemayaan in go’aamada muhiimka ah ee xisbiga lagu gaarayo si aan wada tashi ku dhisnayn.
Xisbiga JSP ayaa caan ku ah inuu ka kooban yahay xubno ka kala yimid fikrado iyo aragtiyo siyaasadeed oo kala duwan, taas oo marar badan adkaysay in xisbiga yeesho mowqif mideysan oo ku aaddan arrimaha doorashooyinka iyo maamulka gudaha.
Khudbaddii Kuxigeenka Xoghayaha Guud
Dhinaca kale, Dr. Xuseen Sheekh Maxamuud, oo ah kuxigeenka xoghayaha guud ee JSP, ayaa munaasabad ballaaran oo lagu hawlgelinayay hawlwadeennada ololaha doorashada golaha deegaanka ku difaacay magacaabista Dr. Mungaab, isagoo sheegay in ay ahayd go’aan istaraatiiji ah oo lagu doonayo in lagu mideeyo taageerada xisbiga ee caasimadda.
“Dr. Xasan Mungaab waa qof khibrad leh, waxaana loo arkay inuu yahay musharaxii ugu habboonaa ee matali kara JSP. Ujeeddadu waa midnimo iyo horumar, ma ahan kala qeybsanaan,” ayuu yiri Dr. Xuseen.
Khilaafka soo ifbaxay wuxuu noqon karaa tijaabo siyaasadeed oo culus oo hortaalla xisbiga JSP, xilli ay doorashooyinka deegaanka ee Gobolka Banaadir isu diyaarinayaan xisbiyo dhowr ah.