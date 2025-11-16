In Ka badan 60 Sirdoon Ajaanib ah oo ka Cararay Soomaaliya Kadib Jabsiga E-visa
Sida ay baahinayaa qaar ka mid ah Warbaahinta gobolku inta badan sirdoonkii Ajaaniibta ee ku suganaa gudaha dalka ayaa iskaga baxay wadanka sababo la xariira Jabsashada E-visa iyo in la soo bandhigay dikumintiyada 35,00 oo qof oo baasaoorada Ajbaiga ku soo galay dalka laga soo bilaabo 1-dii bishii Sebtember ee Sanadkaan oo dowladda ay dhaqan galisay Fiisaha Electrinic-ga ah.
Wargeysa Adds Stunder oo xiganaya Saraakiil la hadlashay Warbaahinta Maxaliga ah ayaa sheegay in cabsi xoogan oo ka dhalatay Jabsashada Fiisaha Electrin-ga ah ee Soomalaiya ay arintaan sababtay.
Sida Warbixinta oo Goobjoog ay aragtay ay dhigeyso, 60 khabiir oo ajnabi ah oo ka shaqeynayay arrimaha sirdoonka iyo amniga ayaa 24-saac gudahageed uga baxay dalka, kadib Markii Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in E-visa la jabsaday.
Mareykanku waxay sheegn in Burcadda Jabsatay E-visa ay baahiyeen xogo ay ku jiraan
Magacyada codsadayaasha, Sawirrada, Taariikhda iyo goobaha dhalashada, Email-lada, Xaaladda guurka, iyo Cinwaanada guryaha.
Sababta ugu weyn ee Khuburada Ajaaniibta ah oo iskugu jira kuwo u shaqeynayay hay’adaha amniga, sirdoonka, la-talinta dowladaha shisheeye iyo mashaariicda amniga ay uga baxeen dalka waxaa lagu sheegay in ay tahay Cabsi ay qabaan in ay ka mid yihiin dadka xogahooda Lajabsaday Maadaama Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay sheegtay in qof walba oo E-visa soo dalbaday uu halis Amni ku jiro.
Sarkaal la hadlay Warbaahinta Maxaliga ah oo uu Wargeysku soo xigtay ayaa sheegay Ajaaniibta dalka ka baxay qaarkood ay heleen warbixino Cadeynaya in Sawiradooda, Magacyadooda iyo Cinwaanadooda hoose ay ka mid yihiin xogaha la Jabsaday ee Internet-ka lagu baahiyay.
Tani waxay keentay in duulimaadyo degdeg ah ay ka baxaan Muqdisho, Kismaayo, Garowe, Hargeysa iyo Baydhabo.
Dhanka kale waxaa Warbixintaan lagu xusay in Safaaradaha Shisheeye ay joojiyeen Isticmaalka E-visa.
Sida laga soo xigtay ilo ku dhow hay’adaha diplomasiyeed, dhowr safaaradood oo ku sugan Soomaaliya ayaa u sheegay la-hawlgalayaal Soomaaliyeed in aysan mar dambe adeegsan doonin nidaamka dowladda ee E-Visa, iyagoo siihaya digniin ah in nidaamkaasi uusan amni ku filan lahayn.
Dhacdadan amni ayaa kusoo beegantay iyadoo dalka uu wajaho xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada sida Puntland iyo Jubbaland, kuwaas oo ka walaacsan isku dayga dowladda dhexe ee wax ka beddelka Dastuurka. Mucaaradka kale ee dowladda ayaa sidoo kale kordhiyay cadaadiska, waxaana soo badanaya kooxo u diyaar garoobaya kacdoon siyaasadeed.