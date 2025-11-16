Xiisad dublumaasiyadeed oo ka dhex taagan dalalka Shiinaha iyo Japan
Xiisadda badda ee u dhaxaysa Shiinaha iyo Japan ayaa mar kale cirka isku shareertay, kaddib markii Ilaalada Xeebaha Shiinaha ay ku dhawaaqeen in markab dagaal oo ay leeyihiin uu si rasmi ah u dhex maray biyaha ku xeeran jasiiradaha Senkaku, kuwaas oo ay Japan maamusho, balse Shiinuhu sheegto lahaanshahooda.
War kasoo baxay Shiinaha ayaa lagu sheegay in socdaalka markabka uu ahaa mid sharci ah oo loogu tala-galay ilaalinta xuquuqda badda ee Shiinaha, halka Japan ay dhacdadan ku tilmaamtay jabinta sharciyo caalami ah, iyada oo ku eedeysay Beijing inay si ula kac ah u kordhinayso xasradaha gobolka.
Dhinaca kale, socdaalka markabkani wuxuu kusoo beegmay xilli ay socdaan hadallo adag oo labada dal u dhexeeya, gaar ahaan kaddib markii masuuliyiin Japanese ahi ay soo saareen bayaan cusub oo ay ku taageerayaan Taiwan, arrintaas oo Shiinuhu u arko faragelin aan la aqbali karin.
Jasiiradaha Senkaku oo istaraatiiji ah marka laga eego marin-biyoodka, kheyraadka, iyo xasaasiyadda juqraafi siyaasadeed ayaa ahaa isha muranka sanado badan ka dhex jiray labada quwadood ee Aasiya.
Japan ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqa markabka Shiinaha, isla markaana ay ka fiirsanayso tallaabooyin diblomaasiyadeed oo dheeri ah haddii uu weerarkan ku celceliyo Shiinuhu.
Beijing dhankeeda waxay ku adkaysanaysaa in jasiiraduhu yihiin dhul uu Shiinuhu leeyahay, sidaas darteedna ay mar walba ay u mari doonaan sida biyaha ay xaqa u leeyihiin.
Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa ka digay in xiisaddan sii kordheysa ay horseedi karto isku dhac milateri oo halis ku noqon kara gobolka badda Bari ee Aasiya.