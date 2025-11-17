Ku dhowaad 50 qof oo ku dhintay shil ka dhacay jidka isku xira magaalooyinka Barakaysan ee Makka iyo Madiina
Ugu yaraan 42 qof oo gudashada Cumra u socday ayaa geeriyooday, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen, kadib shil gaari oo naxdin leh oo ka dhacay inta u dhexeysa magaalooyinka barakaysan ee Makka iyo Madiina.
Shilka ayaa dhacay kadib markii Baska ay saarnaayeen dadka Cumrada u socday uu ku dhacay gaadhi kale, xilli uu ka soo ambabaxay Makka kuna sii jeeday magaalada Madiina.
Wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in baska ay saarnaayeen dumar iyo carruur, kuwaas oo intooda badan ka yimid magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya.
Ciidamada gurmadka degdegga ah ee Boqortooyada Sucuudiga ayaa si dhaqso ah u gaaray goobta shilka, iyagoo halkaas ka sameeyay qaadista dhaawacyada iyo dadaallo lagu badbaadinayo nolosha dadka shilku saameeyeen.
Mas’uuliyiinta Sucuudigu weli faahfaahin buuxda kama aysan bixin sababta rasmiga ah ee shilka, balse baaritaanno ayaa socda si loo ogaado wixii sababay isku dhaca labada gaadiid, sida laga soo xigtay ilo maxalli ah.