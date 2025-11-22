Liibaan Axmed Xasan: Udub-dhexaadka Wadajirka iyo Midnimada 11-ka Beel
Iyadoo Galmudug u diyaar garoobeyso doorashada hoggaanka maamulka, Liibaan Axmed Xasan ayaa si xooggan ugu soo baxay musharrax ay beeluhu ku qanceen, isla markaana awood u leh inuu isu dheellitiro dano siyaasadeed oo kala duwan.
Liibaan oo maalmahan la arkayay isagoo kulamo ballaaran la yeelanaya odayaasha, siyaasiyiinta, dhallinyarada iyo haweenka Galmudug ayaa lagu tilmaamay doorasho “lagu heshiiyey,” taas oo ka dhalatay wadatashi ay sameeyeen 11-ka beel ee deegaanada maamulka.
Beelaha kala duwan ayaa u arka Liibaan nin dhexdhexaad ah, ka fog xulafeysi qabiil ama kooxeed, isla markaana wacdaro ka sameeyay dhismaha nabadda iyo xallinta khilaafaadka.
Khibraddiisa muddada dheer ee uu ku dhex socday dhexdhexaadinta colaadaha iyo isu soo dhowaanshaha maamulka degmooyinka iyo dowladda Federaalka ayaa taageerayaashiisu ku tilmaamaan sababta ugu weyn ee uu taageero ballaaran u helay.
Dhanka amniga, Liibaan waxaa lagu yaqaannaa shaqooyin dhow oo uu la yeeshay saraakiisha amniga iyo guddiyada dib u heshiisiinta. Waxay ka go’an tahay in la xoojiyo amniga bulshada, la kordhiyo iskaashiga lagula dagaalamayo Al-Shabaab, lagana hortago colaadaha beellaha.
“Nabadda ayaa ah saldhigga horumarka,” ayuu dhowr jeer ku celceliyay kulamadiisa shacabka.
Liibaan sidoo kale wuxuu leeyahay xiriir dhow oo uu la leeyahay bulshada rayidka ah, culimada, odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada. Waxaa lagu amaanaa inuu yahay hoggaamiye deggen, dhageysta dadka, oo xalal waara ka raadiya cabashooyinka gaarka ah ee bulshada.
Haddii uu ku guuleysto doorashada, Liibaan wuxuu ballanqaaday inuu mudnaanta siin doono:
Hagaajinta maamulka
Kordhinta adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada
Mashaariic horumarineed
Siyaasad loo dhan yahay oo ay ka muuqdaan dhammaan beelaha Galmudug
Inkasta oo doorashadu soo dhowdahay, haddana Liibaan Axmed wuxuu durba beddelay hadal-haynta siyaasadeed ee Galmudug, isagoo soo kordhiyay rajada ah in hoggaamiye mideeya bulshada uu hoggaanka la wareegi karo.