Faahfaahinno cusub oo ka soo baxaya ninkii weerarka ka geystay agagaarka Aqalka Cad ee Mareykanka
Ilo xog-ogaal u ah baaritaanka toogashadii dhowaan ka dhacday aagga aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa sheegay in qoyska Rahmanullah Lakanwal oo ah midkii falka geystay ee rasaasta furay uu ahaa qof maskixiyan xanuunsan.
qoyska Lakanwal ayaa sheegay inuu muddo dheer la daalaa dhacayay xanuunka loo yaqaanno PTSD kaddib adeegii militari ee uu ka soo qabtay Afghanistan.
Qaraabadiisa ayaa sheegay in xaaladdiisu ay sii xumaatay bilihii u dambeeyay, isla markaana uu waayay taageeradii caafimaad ee uu u baahannaa.
Warbixintu waxay tilmaantay in qoysku uu ka warbixiyay sidii ay ugu adkeyd la tacaalidda xaaladdiisa, iyagoo sheegay in Lakanwal uu leeyahay taariikh sharaf leh oo adeeg militari ah, balse uu dibadda uga soo baxay dagaal ku reebay dhaawac nafsi ah oo culus.
Saraakiisha baaritaanka ayaa weli ururinaya xog dhamaystiran oo ku saabsan sababta keentay dhacdada aqalka cad hortiisa ka dhacday oo lagu toogtay labo askari, waxaana la xaqiijiyay in qoyska uu si buuxda ula shaqeynayo booliska federaalka iyo hay’adaha kale ee baaritaanka hoggaaminaya.
Rahmanullah Lakanwal oo da’diisu tahay 29 sano, una dhashay dalka Afgaanistaan ayaa muddo 10 sano ah ka tirsanaa militariga dalkiisa, sidoo kale wuxuu ka la soo shaqeeyay CIA-da Mareykanka, asagoo sanadihii dambe ku noolaa Washington.