Gudiga Doorashooyinka oo ku dhawaaqay jadwalka cusub ee doorashada Golaha Deegaanka
Guddiga Doorashooyinka Qaranka ayaa ku dhawaaqay in doorashada Golaha Deegaanka lagu qaban doono 25-ka December ee sannadkan, kaddib markii dib-u-dhac uu ku yimid jadwalkii hore oo qorshuhu ahaa in la qabto 30-ka November, oo berri ku beegan.
Gudigu wuxuu sheegay in dib-u-dhaca uu la xiriira “arrimo farsamo iyo diyaar-garow dheeri ah” oo loo baahday, si loo xaqiijiyo in doorashadu u dhacdo si habsami ah oo ammaan leh.
Si kastaba ha ahaatee, ururrada siyaasadda qaarkood ayaa si kulul uga soo horjeestay habka uu guddigu u maareynayo geeddi-socodka doorashada, iyagoo ku doodaya in aysan jirin madax-bannaani buuxda oo ay hayaan xubnaha Gudiga Doorashooyinka Qaranka. Ururada ayaa sheegay in talaabooyinka iyo jadwalka cusub ay “ka tarjumayaan faragelin siyaasadeed”.
Doodahaas ayaa sare u qaaday walwalka ku saabsan hufnaanta iyo kalsoonida geeddi-socodka doorashada, iyadoo beesha caalamka iyo bulshada rayidka ah lagu wargeliyay in si dhow loola socdo xaaladda.
Gudiga Doorashooyinka ayaa dhankooda ku adkeystay in doorashadu ay dhici doonto waqtiga cusub isla markaana ay ka go’an tahay ilaalinta daahfurnaanta, madax-bannaanida iyo ka qeybgalka dhammaan dhinacyada ay quseyso.