Itoobiya oo casriyaynaysa gaadiidkeeda badda xilli ay raadinayso marin biyood
Dowladda Itoobiya ayaa gaadiidkeeda biyaha ku billowday casriyayn, ayadoo doomo cusubi ay billaabeen inay u kala safraan magaalooyinka dalkaas, ayadoo la adeegsanayo Harada Tana.
Warbaahinta dalkaas ayaa si weyn u buun buuninaysa doon lagu magacaabo Tana Nesh 2 oo saacado ka hor qaaday rakaabkii ugu horreeyey ee u kala safraya magaalooyinka Bahirdar iyo Delgi.
Rakaabka isticmaallay doonta ayaa sheegay in adeeggani uu yahay mid dhakhso badan, raaxo leh oo ammaan ah, iyagoo ku tilmaamay tallaabo weyn oo kor u qaadaysa gaadiidka biyaha ee deegaanka.
Tillaabadani inkastoo ay dadka deegaanka farxad gelinayso haddana waxaa barbar socda waxa u muuqda dhoolatus iyo doodo ku aaddan in Itoobiya ay mudantahay in badda cas ay marin ka hesho waxna ka maamusho.
Diblumaasiyad ahaan Itoobiya waxay dalalka Ruushka iyo Mareykanka ka heshay inay ka taageeraan dhismaha ciidan badeed oo xoog leh, haatanna waxaa muuqanaysa inay dadkeeda u diyaarinayso adeegsiga iyo ku safridda biyaha.