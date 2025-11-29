Mareykanka oo ku dhawaaqay inuu xiray hawada dalka Venezuela
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa sheegay in hawada dalka Venezuela loo tixgeliyo mid gebi ahaanba xiran, taas oo ka dhigan in diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa la shaqeeyaahi aysan mari karin, isla markaana dhammaan duullimaadyada tooska ah ee u dhexeeya labada dal la hakiyay.
Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo xiriirka labada dal uu sii xumaanayo, kadib khilaafaad siyaasadeed oo muddo dheer soo socday iyo walaaca sii kordhaya ee ku saabsan ammaanka gobolka, gaar ahaan ka dib markay ay sii xoogaysteen xiisadaha gudaha Venezuela.
Dowladda Venezuela weli kama aysan jawaabin hadalka Trump, hase yeeshee khubaro siyaasadeed ayaa sheegaya in tallaabadan ay sii fogeyn karto xiriirka labada dal, ayadoo laga cabsi qabo duullaan toos ah oo Mareykanku uu dalkaas ku qaado.
Xayiraaddan haddii si rasmi ah loo dhaqan geliyo, waxay noqon doontaa mid kamid ah tallaabooyinkii ugu adkaa ee Mareykanka uu ka qaado Venezuela tan iyo sannadihii la soo dhaafay.