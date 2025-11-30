Mareykanku oo Joojiyay Dhammaan Fiisooyinka Muwaadiniinta Afghanistan Kadib Weerarkii Washington
Dowladda Mareykanka, gaar ahaan Wasaaradda Arrimaha Dibadda, ayaa joojisay dhammaan habraacyada fiisaha ee muwaadiniinta Afghanistan — tallaabo si rasmi ah loogu sheegay qoraal ay diblomaasiyiinta Mareykanku heleen Jimcihii.
Go’aankan cusub, oo ay amartay maamulka Madaxweyne Donald Trump, wuxuu si toos ah u hakiyay:
Fiisayaasha socdaalka (immigrant visas)
Fiisayaasha aan socdaalka ahayn (non-immigrant visas)
Barnaamijka SIV (Special Immigrant Visa) ee ay ku jiraan dadka Afghanistan ee u soo shaqeeyay Mareykanka intii lagu jiray 20-kii sano ee duullaankii Afghanistan.
Sababta loo joojiyay
Tallaabadan ayaa timid kadib markii Arbacadii qof ka tirsanaa unugyada sirdoonka ay taageertay CIA lagu eedeeyay in uu toogtay labo askari oo ka tirsan U.S. National Guard magaalada Washington D.C., mid kamid ahna uu markii dambe u dhintay dhaawaca.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda, Marco Rubio, ayaa ku qoray barxadda X in dhammaan dadka ku socda baasaboor Afghan fiisahooda waa la “hakiyay.”