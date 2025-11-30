Sri Lanka: Tirada Dadka Ku Dhintay Duufaanta Ditwah oo Gaartay 212, Kuwo Kale oo weli Lala’yahay
Tirada dadka ku dhintay Duufaanta Ditwah ee ku dhufatay dalka Sri Lanka ayaa kordhay, iyadoo mas’uuliyiintu maanta oo Axad ah ay sheegeen in dhimashadu gaartay 212, halka 218 qof oo kale weli la la’yahay, xilli howlgallada gurmadka iyo samatabbixinta ay socdeen maalintii afraad.
Ku dhowaad hal milyan oo qof ayay si toos ah u saameeyeen roobabkii xoogganaa iyo fatahaadihii ku dhuftay dalka, kuwaas oo sababay in in ka badan 200,000 qof ay barakacaan oo gabbaad ka dhigtaan 1,275 xarumood oo qaxooti ku-meelgaar ah, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay Xarunta Maareynta Masiibooyinka ee dalka.
Roobabkii ugu badnaa ee diiwaanka galay muddo sanooyin ah ayaa ka curtay dalka Khamiistii hore, waxaana ay dhaliyeen roobab roob-dhac ah, siyaalo badan oo dhul-gariir ah, iyo webiyo fatahay oo gabi ahaanba qariyay magaalooyin iyo tuulooyin ku yaalla gobollada u dhexeeya bartamaha iyo koonfurta dalka.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in in ka badan 24,000 askari oo ka tirsan booliska, ciidamada qalabka sida iyo ciidamada cirka ay wali ku mashquulsan yihiin samatabbixinta dadka ku xayiran guryahooda.
Ciidanka cirka ayaa sheegay inay ka dul qaadeen 120 qof meelaha ay biyuhu go’doomiyeen, gaar ahaan kadib markii biyo farabadani ay ka dheceen biyo-xireenka Mavil Aru ee bariga dalka.