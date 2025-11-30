Weerarro Isdaba-Joog ah oo Ruushku Ku Qaaday Ukraine, Qasaare Ballaaranna Geystay
Hal qof ayaa ku dhintay, 11 kalena waa ku dhaawacmeen kaddib markii diyaarado aan duuliye lahayn oo Ruushku leeyahay ay weerar ku qaadeen duleedka caasimadda Kyiv, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Kyiv, Mykola Kalashnyk.
Weeraradan cusub ayaa yimid iyadoo habeenkii Sabtida weerarro ballaaran oo Ruushku fuliyay ay dalka Ukraine oo dhan ka dhigeen goob dagaal oo isku mar ah, islamarkaana ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen, halka dhowr iyo toban kale ay ku dhaawacmeen gobollo kala duwan.
Weeraradu waxay sidoo kale korontada ka gooyeen 400,000 guri oo ku yaalla magaalada Kyiv iyo hareeraheeda.
Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, ayaa sheegay in Ruushku uu qaaday weerar aan caadi ahayn, oo ka koobnaa 36 gantaal iyo ku dhowaad 600 diyaaradood oo drones dagaal ah.
Shaqaalaha gurmadka degdegga ah ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan laba ka mid ah 6-da dhimasho iyo 38 dhaawac ay ka dhaceen gudaha caasimadda Kyiv.
Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa xaqiijisay weerarkaas, iyada oo ku tilmaamtay weerar ballaaran oo ay ku bartilmaameedsadeen warshadaha difaaca, saldhigyada tamarta, iyo kaabayaasha muhiimka ah ee Ukraine.
Ruushku wuxuu ku sababeeyay weerarku inuu ahaa jawaab celin ka dhan ah waxa uu ugu yeeray weerarro argagixiso oo Ukraine fulisay, ayadoo Ruushku uu soo ridey 158 diyaaradood oo aan duuliye lahayn.