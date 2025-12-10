Australia oo dhaqan gelisay xayiraaddii ugu weynayd ee baraha bulshada
Dowladda Australia ayaa si rasmi ah u bilowday hirgelinta sharcigii ugu adkaa caalamka ee lagu xaddidayo isticmaalka baraha bulshada ee carruurta, iyadoo mamnuucday in qof ka yar 16 sano uu yeesho ama isticmaalo akoon Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, X, Reddit, YouTube, Threads, Twitch, ama Kick – haddii uusan caddeyn karin in uu ka weyn yahay 16.
Tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo malaayiin carruur ah lagu wargeliyay in akoonnadooda la tirtiri doono toddobaadkan, haddii aysan soo gudbin caddeyn da’ ah.
Carruurta qaar oo sharciga si sahlan u hareer maray
Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu cadcad waa gabadha 13 jirka ah ee Isobel, oo Snapchat ugu soo dirtay digniin ah in akoonkeeda la tirtiri doono haddii aysan caddeynin in ay 16 sano jir tahay.
Laakiin waxay ogaatay in nidaamka la hareer mari karo:
Waxay ka qaadatay sawirka hooyadeed telefoonka
Waxay hor dhigtay kaamerada Snapchat oo xaqiijin rabtay da’da
Nidaamkii wuxuu u qaaday in wajiga hooyadeed yahay iyada
Waxa lagu yiri: “Waad ku mahadsan tahay xaqiijinta da’daada.”
Isobel waxay tiri:
“Shan daqiiqo ka yar ayey igu qaadatay inaan ka gudbo xayiraadda.”
Waxay intaas ku dartay:
“Waxaan maqlay in xitaa dadku wejiga Beyonce ay isticmaalayaan si ay u dhaafaan nidaamka.”
Tani waxay soo bandhigtay daciifnimada teknolojiyadda xaqiijinta da’da, taas oo muuqata in aysan ka hortagi karin carruurta adeegsanaysa waji dadka kale.
Maxaa Australia u qaaday talaabadan?
Dowladda Australia waxay sheegtay in:
Baraha bulshada ay sababeen dhibaato maskaxeed oo aad u kordhay carruurta
In uu jiro koror ku yimid walbahaar, cabsida, iyo isku ekaanshaha aan caafimaadka lahayn
In carruur aad u yar ay helayaan waxyaabo aan u qalmin da’dooda, sida aflagaado, rabshad, iyo muuqaal qaan-gaarnimo leh
Qoysas badani ay cabasho ka muujiyeen in baraha bulshada ay “qaateen carruurtooda”
Sharciga cusub wuxuu ku qasbay baraha bulshada:
Inay si toos ah u xiraan ama tirtiraan akoon kasta oo aan caddeyn da’da
Inay hirgeliyaan nidaamyo cusub oo aqoonsiga wajiga ah ama dukumentiyo rasmi ah
Inay ka bixiyaan ganaaxyo culus haddii ay ka gaabiyaan fulinta