M23 oo Gacanta Ku Dhigtay magaalada muhiimka ah Uvira
Fallaagada M23 ee ku sugan bariga dalka Congo ayaa sheegay inay hadda si buuxda ula wareegeen magaalada Uvira – oo ah magaaladii ugu dambeysay ee ay dawladdu gacanta ku haysay ee koonfurta gobolka Kivu.
War-saxaafadeed ay soo saareen, kooxdan ay Rwanda taageerto waxay ugu baaqeen askarta Congo ee haray inay is dhiibaan.
Saraakiil Gudaha ah ayaa xaqiijiyay joogitaanka dagaalyahanada M23 ee xarunta guddoomiyaha gobolka iyo hoolka magaalada.
Uvira waxay u jirtaa dhowr kiilomitir oo kaliya dalka Burundi ee deriska la ah, halkaas oo tobanaan kun oo qaxooti ah ay u qaxeen.
M23 ayaa hadda xirtay xadka. Tallaabadan cusub ayaa timid wax ka yar toddobaad ka dib markii heshiis nabadeed oo uu Maraykanku dhexdhexaadiyay ay kala saxiixdeen Congo iyo Rwanda.
Wasiirka arrimaha dibadda Burundi ayaa qabsashada magaalada ku tilmaamay inay ceeb ku tahay Madaxweyne Trump.