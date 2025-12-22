Falanqayn: Maxay ka dhigan tahay aamusnaanta Dowladda iyo kala tagga Mucaaradkii Kismaayo
Iyadoo dhowaan magaalada Kismaayo laga soo saaray warmurtiyeed xasaasi ah oo looga soo horjeedo dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaa soo baxaya su’aalo badan oo ku saabsan miisaanka siyaasadeed ee baaqyadaas, xilli madaxdii shirkaas isugu timid ay durba kala duuleen jihooyin kala duwan.
1. Dhaleeceynta Warmurtiyeedka Kismaayo: “Ma go’aanno masiiri ah baa mise waa handadaad siyaasadeed?”
Dad badan oo u dhuun-daloola siyaasadda ayaa aaminsan in qodobbadii ka soo baxay shirka Kismaayo ay ahaayeen kuwo ka fog xaqiiqada ka jirta dalka, iyadoo lagu dhaleeceeyay:
Waqti-u-qabashada aan sharciga ahayn: In koox siyaasiyiin ah ay madaxweyne la doortay muddo bil ah u qabtaan iyadoo aan la helin heshiis loo dhan yahay, waxay u muuqataa is-muujin siyaasadeed halkii ay ka ahaan lahayd xal dhab ah.
Kala qaybinta Ciidanka: In ciidanka qaranka lagu eedeeyo fashil xilli ay ku jiraan dagaal dhiig badani ku daatay, waxay dhabar-jab ku tahay niyadda geesiyaasha qaranka, waxayna u adeegaysaa oo kaliya danaha cadawga sida ay sheegeen Siyaasiyiinta dhexdhexaadka.
Firaaq aan jirin: In laga hadlo firaaq dastuuri ah xilli muddo xileedka dowladda uu wali harsan yahay, waxay abuuraysaa xasillooni darro aan loo baahnayn oo saameynaysa dhaqaalaha iyo amniga dalka.
2. Deni oo u duulay Imaaraadka iyo Mucaaradka oo Muqdisho ku laabtay
Durbadiiba markii uu shirkaas dhammaaday, waxaa muuqata inaan la hayn qorshe midaysan oo ficil ah.
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa u duulay dalka Imaaraadka Carabta isagoo sii maray Itoobiya, taas oo loo arko inay tahay raadinta taageero shisheeye halkii laga xallin lahaa tabashooyinka gudaha.
Dhanka kale, madaxdii kale ee mucaaradka ayaa ku laabtay caasimadda Muqdisho, taas oo muujinaysa in “shirkii Kismaayo” uu ahaa mid lagu soo bandhigayay cabashooyin balse aan lahayn cudud siyaasadeed oo dhab ah .
3. Jawaab-la’aanta Dowladda: Ma “Iska-indhatir” baa mise waa “Degganaan”?
Dowladda Federaalka Soomaaliya ilaa hadda ma bixin wax jawaab rasmi ah oo ku aaddan baaqii ka soo baxay Kismaayo. Aamusnaantan waxaa loo fasiran karaa laba midkood:
In dowladda ay u aragto shirkaas mid aan miisaan lahayn: In dowladda aysan rabin inay waqti isaga lumiso doodaha mucaaradka ee soo laablaabta, iyadoo xoogga saaraysa xiriirka caalamiga ah.
Isku-kalsooni: Dowladda ayaa laga yaabaa inay aaminsan tahay in sharcigu gacanta ugu jiro, mucaaradkuna aysan haysan waddo kale oo aan ahayn inay ku soo biiraan nidaamka.
Shirkii Kismaayo wuxuu u muuqdaa mid ku dhammaaday “Warqad iyo Khad”, maadaama madaxdii soo saartay ay dalka ka dhoofeen ama ay ku laabteen caasimaddii ay dhaleeceynayeen. Haddii mucaaradku aysan la imaan qorshe ka dhab ah oo aan ahayn u adeegidda dano gaar ah ama mid shisheeye, baaqyada noocan ah waxay ku dhiman doonaan baraha bulshada.