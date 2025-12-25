U bood dhigaalka

​DEGDEG: Madaxweyne Xasan Sheekh oo Codkiisa Dhiibtay

Sheeko:Arrimaha Doorashada

​Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa goordhow codkiisa ka dhiibtay mid ka mid ah goobaha cod-bixinta ee doorashada Golaha Deegaanka ee ka socota 16-ka degmo ee gobolka Banaadir.

​Madaxweynaha oo la hadlayay warbaahinta ka dib markii uu codeeyey ayaa yiri: “Mucaarad iyo muxaafadba tani waa mustaqbalka Soomaaliya oo maanta waddo cusub u furantay.” Hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Muqdisho ay maanta martigelinayso doorashadii ugu horraysey ee qof iyo cod ah oo muddo tobannaan sano ah ka dhacda caasimadda.

​Mucaaradka Soomaaliya ayaa qaadacay doorashadaGolahaDeegaankaBanaadir.