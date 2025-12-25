Jabuuti oo noqotay Dowladda qura ee Korjoogto Caalami ah u soo dirtay Doorashada Muqdisho
Sida ay ogaatay Goobjoog Dowladda Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa noqotay dowladdii ugu horraysay ee qura ee ilaa hadda si rasmi ah korjoogto caalami ah ugu soo dirtay doorashooyinka Golaha Deegaanka ee magaalada Muqdisho.
Tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid muujinaysa xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah, iyadoo Jabuuti ay mar kale muujisay inay hormuud u tahay garab istaagga dowlad-dhiska Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, ergadan korjoogtada ah ayaa loo xil-saaray inay goob-joog ka noqdaan hannaanka cod-bixinta, si loo xaqiijiyo hufnaanta iyo kalsoonida doorashada markii ugu horraysay ay dadka reer Muqdisho doortaan madaxdooda hoose.
In kasta oo ay jiraan saaxiibbo badan oo caalami ah oo Soomaaliya ay leedahay, haddana go’aanka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee ah inuu goob-joogayaal u soo diro caasimadda ayaa loo arkaa fariin dublamaasiyadeed oo xooggan.