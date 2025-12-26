Safiirka UK Charles King oo ku baaqay wada-hadal iyo midnimo kadib doorashadii Muqdisho
Safiirka Boqortooyada Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya, Charles King, ayaa soo saaray farriin muhiim ah oo ku saabsan doorashooyinkii goleyaasha deegaanka ee dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho.
Safiirku wuxuu marka hore bogaadiyay guusha taariikhiga ah ee ay gaareen shacabka caasimadda oo markii ugu horreysay muddo aad u dheer fursad u helay inay si toos ah u doortaan hoggaankooda deegaanka, isagoo ku tilmaamay tallaabadan mid muujinaysa rabitaanka dadka Soomaaliyeed ee ku aaddan matalaad dhab ah.
Dhinaca kale, Ambassador King wuxuu si xooggan xoogga u saaray in guusha doorashadu aysan ku koobnayn oo kaliya codeynta, balse ay ku xiran tahay wada-hadal siyaasadeed oo loo dhan yahay.
Wuxuu xusay in si looga gudbo caqabadaha taagan loona diyaariyo doorashooyinka heer federal ee 2026, ay tahay in dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ay miiska wada-hadalka isugu yimaadaan si loo gaaro is-afgarad sal-ballaaran.