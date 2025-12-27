Natiijada Doorashada Banaadir: In ka badan 22,000 oo Cod oo Xumaaday
Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka iyo Xuduudaha Qaranka ayaa si rasmi ah u soo bandhigay warbixinta guud ee natiijada doorashooyinka golayaasha deegaanka ee caasimadda Muqdisho.
Doorashadan oo ahayd mid taariikhi ah, waxay ka qabsoontay 16 degmo oo ka tirsan Gobolka Banaadir.
Tartanka ayaa ahaa mid aad u ballaaran, iyadoo ay ku loolameen 20 urur siyaasadeed.
Ururradan ayaa u tartamayay 390 kursi oo ka tirsan golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka.
Sida ku xusan xogta guddiga, tirada dadka ka qayb qaatay codbixinta iyo natiijada codadka ayaa u dhignayd sidan:
Wadarta dadka codaystay: 233,314 qof.
Codadka ansaxay: 210,586 cod.
Codadka xumaaday: 22,728 cod.
In kasta oo ay is-diiwaangeliyeen ku dhowaad hal milyan oo qof (923,220 qof), haddana tirada dhabta ah ee codaysay (233,314) waxay muujinaysaa farqi weyn oo u dhexeeya dadka is-diiwaangeliyey iyo kuwa si dhab ah u codeeyey.