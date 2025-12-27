Natiijada Doorashada Gobolka Banaadir oo la shaaciyay
Doorashadii taariikhiga ahayd ee ka dhacday 16 degmo oo ka tirsan Gobolka Banaadir ayaa lagu dhawaaqay, iyadoo ay ka soo baxayaan xogta hordhaca ah ee ku saabsan sida ay xisbiyadu u kala tartameen. Xisbiga JSP (Caddaaladda iyo Wadajirka) ayaa ku guuleystay kaalinta koowaad, halka Towfiiq uu galay kaalinta labaad. Sidoo kale, xisbiyada Karaama iyo Ramaas ayaa ku kala jira kaalmaha saddexaad iyo afraad ee loolanka kuraasta golaha deegaanka.
Wadarta guud ee musharaxiinta u tartamay 390-ka kursi ee golaha deegaanka gobolka ayaa gaarayey in ka badan 1,600 oo musharax, kuwaas oo matalayey 20 urur siyaasadeed oo kala duwan. Tani waxay muujinaysaa tartan aad u adag oo ka jiray degmooyinka caasimadda, iyadoo markii ugu horreysay muddo 57 sano ah shacabku ay si toos ah u dooranayeen mas’uuliyiintooda.
Dhanka kale, doorashada ayaa soo bandhigtay farqi weyn oo u dhexeeya dadka is-diiwaangeliyey iyo kuwa codeeyey. In kasta oo ay is-diiwaangeliyeen ku dhowaad hal milyan oo qof (923,220 qof), haddana waxaa si dhab ah u codeeyey qiyaastii 233,000 oo qof. Arrintan ayaa dhalisay dood ballaaran oo ku saabsan baahida loo qabo kordhinta wacyigelinta iyo dhiirrigelinta ka-qaybgalka shacabka ee geeddi-socodka doorashooyinka mustaqbalka.